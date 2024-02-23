渣打：美倘步減息周期 料帶動全年非利息收入增長
2024年02月23日 18:21
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左起渣打集團香港區行政總裁禤惠儀、亞洲區行政總裁洪丕正、亞洲區財務總監華實廉(Saleem Razvi)。
雖然利率預期見頂，不過渣打預計今年的淨利息收入介乎100億至120億美元，意味較去年95.57億美元仍有提升空間。渣打集團(02888)香港區行政總裁禤惠儀預計美國或下半年減息，但減息步伐還取決於通脹等經濟數據。而一旦踏入減息周期，預期對貸款需求、財富管理產品需求以至投資胃納皆有幫助，冀帶動集團全年非利息收入增長。
集團亞洲區行政總裁洪丕正表示，鑑於過去兩三個月內地經濟未見大幅反彈，渤海又未正式公布業績，所以渣打出於保守做法，再為渤海持股作1.5億美元減記。他重申集團每季都會就此進行評估。雖然內地經濟面臨一些挑戰，但見到相關政府部門已經推出支持經濟措施，他仍對中國長遠經濟前景有信心。
洪表示，渣打的內房敞口已由2021年底的40億美元，減少至目前的25億美元，當中不良貸款佔約50至60%，其中88%的不良貸款已作撥備；不排除未來進一步撥備的可能性，但相信不會太多。他又指，內房最壞時機已經過去，復甦仍需要時間，這取決於消費者信心及經濟等多個因素。
渣打同日公布，計劃於2024至2026年向股東累計回饋最少50億美元，洪表示，回饋方式包括股息及回購。