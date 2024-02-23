渣打：美倘步減息周期　料帶動全年非利息收入增長

集團亞洲區行政總裁洪丕正表示，鑑於過去兩三個月內地經濟未見大幅反彈，渤海又未正式公布業績，所以渣打出於保守做法，再為渤海持股作1.5億美元減記。他重申集團每季都會就此進行評估。雖然內地經濟面臨一些挑戰，但見到相關政府部門已經推出支持經濟措施，他仍對中國長遠經濟前景有信心。

洪表示，渣打的內房敞口已由2021年底的40億美元，減少至目前的25億美元，當中不良貸款佔約50至60%，其中88%的不良貸款已作撥備；不排除未來進一步撥備的可能性，但相信不會太多。他又指，內房最壞時機已經過去，復甦仍需要時間，這取決於消費者信心及經濟等多個因素。

渣打同日公布，計劃於2024至2026年向股東累計回饋最少50億美元，洪表示，回饋方式包括股息及回購。