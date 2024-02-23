星展：南向通個人配額使用量按年增10倍

「跨境理財通2.0」下周一正式生效！星展香港區零售銀行業務及財富管理業務規劃、客戶策略及產業生態系統主管 關家敏表示，優化後的理財通為香港、澳門和大灣區9個內地城市之間的銷售和資本流動方面發揮重要作用。新優化的計劃將使更多大灣區居民獲得更廣泛的投資選擇，投資者能夠根據市場狀況和風險偏好，靈活調整投資組合。

她指，該行新增的基金及債券產品數目達超過100隻。在新優化的措施下，星展為南向通客戶提供的理財產品包括基金、債券、人民幣、港元及外幣存款等產品將增加至超過220種。南向通個人投資者額度，根據各内地合作銀行的準備有不同額度安排，最高為300萬。星展中國、深圳農村商業銀行和中國郵政儲蓄銀行均為星展香港的合作夥伴，為大灣區客戶提供跨境理財通服務。

截至2023年12月，星展的客戶數量比去年同期增加了四倍。南向通個人配額使用量較去年同期增長10倍，平均配額使用量比市場平均高出近2倍。

星展計劃推出具競爭力的產品優惠，當中包括基金認購費豁免，不同貨幣的優惠定期存款利率，和戶口服務費豁免優惠等等。