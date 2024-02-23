「辣招」下交投萎縮　11年間二手成交大減46%

自2013年2月23日雙倍從價印花稅(DSD)辣招正式實施以來，至今屆滿11年，期間稅率於2016年11月調高至劃一15%新住宅印花稅，連同額外印花稅(SSD)、買家印花稅(BSD)及連番收緊按揭成數下，過去11年來二手住宅交投明顯萎縮。雖然去年10月底施政報告為樓市減辣，但仍未能刺激交投回升。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，據該行研究中心綜合土地註冊處資料顯示，2013年3月至今年2月(截至2月22日)的近11年，平均每年二手住宅註冊量錄約43,364宗，較之前的11年平均每年約81,553宗，大跌約46.8%。

該行指，過去一年香港經濟復常表現未如預期，加上息口上升，即使減辣，但二手交投仍然下挫。若以過去一年，即去年3月至今年2月22日計算，二手住宅註冊量合共錄33,288宗，估計最終約34,000宗，屆時較前一年38,342宗進一步減少，並創有紀錄以來的28年來新低。

二手住宅交投創新低，不單衝擊地產行業，連同銀行、律師樓、裝修、運輸等行業亦會受到影響。建議政府為樓市全面撤銷所有辣招，為樓市「拆牆鬆綁」，有助物業交投流轉回復正常，刺激換樓活動，令樓市健康發展，並助經濟加快復甦。