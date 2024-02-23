黃埔花園三房798萬沽　成交呎價12488元

市區藍籌屋苑成交再現，紅磡黃埔花園套三房單位，劈價逾50萬元，剛以798萬元易手，呎價約12,488元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣武秉強稱，小西灣藍灣半島3座中層B室，實用面積約733方呎，套三房連工人房間隔，新買家為區內客，單位原叫價1,100萬元，議價後以1,008萬元成交，呎價約13,752元。

●中原楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園2月暫錄3宗二手買賣，屋苑K座中層5室，實用面積約707方呎，套三房間隔，去年底以1,088萬元放售，最新以989萬元成交，累減99萬元，呎價約13,989元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角城市花園2座低層B室，實用面積約807方呎，三房設計，望樓景為主，最終成交價868萬元，原業主早於去年11月放盤，叫價達960萬元，最終減價92萬元成交，呎低見約10,756元，創屋苑近年呎價新低。

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九龍區

●美聯陸偉略稱，紅磡黃埔花園2月暫錄6宗買賣，較上月同期減少50%，屋苑11期13座中層E室，實用面積約639方呎，套三房間隔，叫價850萬，放盤約1個月後，新買家為首置人士，以798萬元易手，呎價約12,488元。

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新界區

●美聯羅定康表示，將軍澳中心2座中高層D室，實用面積約465方呎，兩房間隔，首置業人士心儀單位有裝修，臨近簽約時，原業主因獲多組客戶洽談，故借勢反價，最終以698萬元易手，呎價約15,011元。

●中原張鎮邦稱，新都城3期都會豪庭1座高層H室，實用面積約631方呎，三房間隔，最初開價868萬元，現累減120萬元或約14%，以748萬元易手，呎價約11,854元。

●利嘉閣鄭啟聰指，將軍澳清水灣半島6座極高層B室，實用面積約533方呎，兩房間隔，新買家為外區客，單位附裝修，以620萬元入手，呎價約11,632元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢苑C座高層B室，實用面積約299方呎，兩房間隔，望市景，獲買家洽購，以345萬元售出，呎價約11,538元，原業主於2016年7月以308萬元購入，持貨逾6年帳面獲利37萬元，或升值約12%。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山嵐岸3座中層C室，實用面積約660方呎，套三房間隔，望海景，放盤兩星期，零議價下售810萬元，呎價約12,273元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山2月至今暫錄約29宗二手買賣，按月跌約五成，銀湖．天峰7座高層H室，實用面積約699方呎，套三房間隔，開價約1,100萬元，議價後以1,015萬元易手，呎價約14,521元，原業主2019年以1,100萬元購入，約5年帳蝕約85萬元。

●中原黎宗文稱，沙田第一城2月暫錄約8宗買賣，屋苑32座高層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，去年8月開價約720萬元，今年2月減至565萬元，日前議價後以560萬元易手，呎價約12,417元，累減約160萬元。

●世紀21奇豐李嘉文稱，沙田濱景花園1座低層B室，實用面積約544方呎，三房間隔，望河景，單位原叫價700萬元，放盤2個月，減12萬元，以688萬元沽出，呎價約12,647元。

●美聯張國成表示，元朗YOHO MIDTOWN第5座高層C室，實用面積約615方呎，三房間隔。早前以940萬元放售，獲區內憧憬撤辣換樓客，議價後以805萬元易手，成交價回到2017年水平，呎價約13,089元。

●中原王勤學指，元朗區單日連錄3宗二手買賣，包括Grand YOHO第1座低層B室，實用面積約508方呎，兩房間隔，叫價770萬元，減至750萬元沽出，呎價約14,764元，原業主於2016年5月以818.2萬元一手買入，轉手帳面蝕68.2萬元。

●祥益林家倫稱，天水圍天頌苑O座中層8室，實用面積約645方呎，三房間隔，區內綠表客，見單位有裝修，原業主有心放售，由二月中旬放盤至今，累減50萬元，未補價第二市場以350萬元成交，呎價約5,426元。

●美聯王亦倫指，天水圍慧景軒2座中層F室，實用面積約681方呎，套三房間隔，單位去年9月以720萬元放售，及後將價錢調整至650萬元，終獲買家議價後以610萬成交，呎價約8,957元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋兆禧苑B座高層8室，實用面積約351方呎，原業主計劃套現換樓，增加議幅累積減價20萬元，新買家曾住同屋苑，熟悉區內環境，已補價自由市場以290萬元購入自住，呎價約8,262元。

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