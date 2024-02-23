【地緣危機】安聯：俄國經濟存暗湧　西歐焗食貴能源

地緣政治問題近年持續困擾市場，其中俄烏戰事爆發兩年，德國金融機構安聯（Allianz）發表報告稱，俄羅斯的實際國內生產總值（Real GDP）去年勝預期地升3.6%，但不是經濟大好，而是資源向軍工和建築業重新配置，掩蓋了其他大多數行業的不佳表現。

該行預測今年俄羅斯實際GDP會縮減至升2.5%。其中反映貿易的經常帳盈餘正在減少，主要是歐盟的制裁下，令俄國出口減少所致。另外也因為外國對俄投資亦不斷減少。該行又認為，俄國政府今年財政赤字可控，但未來仍挑戰重重。

歐洲各國在不主要倚靠俄國能源之下，渡過了兩個冬天，安聯認為，除了是節能計劃奏效，也受益於液化天然氣大量流入。可是各國政府大幅補貼石化能源，家庭和企業能源成本仍然上升了35%。要長遠緩和能源成本壓力，還看各項可再生能源能否持續地混合使用。

紅海危機對航運影響有限

此外，近期胡塞武裝分子在紅海地區襲擊貨輪和商船，觸發另一處地緣政治危機。穆迪投資者服務指出，貨輪因而要繞道更遠的航行路線，令船舶返回出發點的速度變慢，貨運商需要增加6至10%船隻來應付，也導致某些航線的即期運價上漲超過100%。

縱然如此，該行認為運價問價會逐步正常化，因為新船加入，船主也要很努力找供應商裝滿貨物才能出航。在運力上升、整體需求下跌相互影響之下，穆迪料紅海危機不會推升整體通脹。