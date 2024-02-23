一手市旺　龍年首個全新盤震撼開價

龍年首個全新盤開價，長沙灣項目於周五(23日)公布首張價單，提供148伙，折實平均呎價約15,902元，開放式戶入場費由316.8萬元起。一手市場的大額交投持續，日內接連錄得3宗特色戶及洋房成交，合計逾1.5億元。

●長沙灣巴域街Belgravia Place首推148伙

●馬鞍山雲海別墅洋房售6,606萬元

●啟德嘉峯匯頂層複式連天台戶售4,888萬元

●大埔林海山城四房連平台戶4,374萬元成交

●青衣薈藍部分價單最高折扣增至27.5%

●沙田星凱‧堤岸減價加推136伙

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周五(23日)上載價單7號，提供136伙，若整批單位按最高折扣率可達33.75%至35%計，折實平均呎價約18,923元，較對上一張在2021年11月推出的價單6號折實平均呎價約20,905元，低約9.4%。今批入場戶為第1座41樓C室，實用面積228方呎，開放式戶，折實呎價約20,829元。

●鰂魚涌THE HOLBORN連平台戶售505萬元

●西南九龍維港滙II兩房售1,484萬元

●西南九龍匯璽II兩房終止交易