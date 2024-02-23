一手市旺 龍年首個全新盤震撼開價
2024年02月23日 22:20
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龍年首個全新盤開價，長沙灣項目於周五(23日)公布首張價單，提供148伙，折實平均呎價約15,902元，開放式戶入場費由316.8萬元起。一手市場的大額交投持續，日內接連錄得3宗特色戶及洋房成交，合計逾1.5億元。
●長沙灣巴域街Belgravia Place首推148伙
恒基地產(00012)的長沙灣巴域街Belgravia Place，繼昨日上載樓書後，今(23日)閃電式開價，首張價單提供148伙，折實平均呎價約15,902元，較同系3個月前推出的同區曉柏峰首批低約10%。價單提供8種付款方法，扣除最高10%折扣優惠後，折實價介乎316.8萬至730.71萬元，折實呎價由14,838至17,314元。
●馬鞍山雲海別墅洋房售6,606萬元
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，周五(23日)再錄洋房成交，通過招標售出Plumeria Avenue 2號洋房，實用面積2,837方呎，三房兩套間隔，連920方呎花園，成交價6,606萬港元，呎價約23,285元。據悉，項目開售至今已累售共62座洋房，套現近39億元。
●啟德嘉峯匯頂層複式連天台戶售4,888萬元
嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，周五(23日)以招標形式售出第1B座40樓及41樓B室，屬頂層複式連天台戶，實用面積1,588方呎，四房間隔，連418方呎平台及688方呎天台，單位成交價4,888萬元，呎價約30,781元。買家同時購入兩個車位，單位連車位交易合計涉及5,428萬元。
●大埔林海山城四房連平台戶4,374萬元成交
香港興業國際(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，今(23日)錄得2座5樓B室的成交，單位實用面積2,204方呎，四房間隔，連1,286方呎平台，成交價4,374.94萬元，呎價為19,850元。
●青衣薈藍部分價單最高折扣增至27.5%
發展商為餘貨單位增加折扣。宏安地產(01243)旗下青衣薈藍，周五(23日)更新價單，將最高折扣率由15%增至27.5%，另有上限為2.25%的印花稅優惠。
●沙田星凱‧堤岸減價加推136伙
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周五(23日)上載價單7號，提供136伙，若整批單位按最高折扣率可達33.75%至35%計，折實平均呎價約18,923元，較對上一張在2021年11月推出的價單6號折實平均呎價約20,905元，低約9.4%。今批入場戶為第1座41樓C室，實用面積228方呎，開放式戶，折實呎價約20,829元。
●鰂魚涌THE HOLBORN連平台戶售505萬元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周五(23日)以505萬元售出A座3樓A9室，實用面積206方呎，開放式間隔，連111方呎平台，呎價約24,515元。
●西南九龍維港滙II兩房售1,484萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周五(23日)沽出項目3A座28樓C室，實用面積496方呎，兩房間隔，成交價逾1,484萬港元，呎價約29,924元。維港滙系列今年暫沽16伙，套現逾3.3億元。推售至今累沽1,086伙，連車位套現逾183億元。
●西南九龍匯璽II兩房終止交易
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽II，周五(23日)錄得一宗終止交易個案，涉及的單位為3A座48樓D室，實用面積535方呎，兩房間隔，原本在2018年8月以1,591.92萬元售出，當時呎價約29,756元，惟交易現已終止。