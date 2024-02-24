【錢夫人巡舖】銀行普遍減存息　4厘以上仲有得揀？

眾所同知，渣打同信銀都鍾意推息口月月唔同嘅「層層疊」定存，之不過，兩間行新一輪嘅息率優惠則較今年初「不見一大截」！

以渣打為例，第一階段由開戶日至2024年4月1日，年利率3厘(對上一次為3.7厘)；第二階段是2024年4月2日至6月2日，年利率3.3厘(對上一次4.2厘)；第三階段是2024年6月3日至7月2日，年利率則持平在5.8厘。以存50,000元計，共收息705元。

信銀方面，息率亦有所下調。第一階段登記日至2024年3月31日，年利率為2.3厘(不變)。第二階段是2024年4月1日至30日，年利率4.1厘(對上一次是5厘)。第三階段由5月1日至31日，年利率7.28厘(不變)。以存50,000元計，共收息618元。

此外，四大行嘅中短期定存息則通通跌穿4厘，最新中銀香港更加今年來第二度減息，最新3個月同6個月定存息率降至3.5厘及3.4厘，減幅同樣是0.3厘，料屬四大行最低。渣打亦將3個月同4個月定存息，降至3.8厘及3.7厘，亦即同滙豐、恒生睇齊。

個別銀行仍有4厘以上的短存優惠。大新銀行為一般客戶提供的港元定期存款年利率，3個月及6個月分別達4.3厘及4.1厘，存款額100萬元或以上；全新的VIP客戶更可享3個月4.6厘息率。若然是大新稅貸客戶，以全新資金開立3個月港元定期存款，年利率更高見6.3厘。另外，富邦銀行本周逆勢上調港元定期短存息率，3個月調升至4.6厘，入場門檻50萬元。