道指及標指再創新高 納指曾突破16100

美國衰退疑慮降溫，道指及標指周五(23日)齊創即市及收市歷史新高。道指高見39,282點破頂，最終升62點或0.16%，收報39,131點。標指首度升穿5,100點，高見5,111點破頂，收市升1點或0.03%，報5,088點。納指曾升穿16,100點，距離歷史高位不足100點，收市跌44點或0.28%，報15,996點。

個股方面，重磅股英偉達(Nvidia)曾漲4.9%，報823.94美元，創即市歷史新高，市值一度突破2萬億美元，見逾2.03萬億美元，股價收市仍升0.3%創新高。此外，超微電腦(Super Micro Computer)挫11.8%，惟周四(22日)炒高逾三成。

「科技七雄」盤中曾全線下滑，蘋果公司(Apple Inc.)跌1%，為表現最差道指成分股，特斯拉(Tesla)挫近3%。不過，藥廠安進(Amgen)為表現最佳道指成分股，收市漲1.4%。

支付系統商Block彈逾16%，受上調今年盈利預測消息刺激。旅遊網站Booking挫逾一成，原因是上季業績受累以巴戰爭及匯率波動。

另一方面，港股ADR指數按比例計算，收報16,742點，跌不足1點。

大型藍籌升跌不一，滙豐控股收報59.76港元，較港收市高0.51元；騰訊控股收報289.02元，較港收市低1.78元。