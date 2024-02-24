台積電熊本廠開幕　3因素完勝美廠房　由宿舍返工塞車1小時？

外媒報道，全球晶片代工龍頭企業台積電熊本廠今天(24日)開幕，是台積電首度與日本企業合資設廠、首座台積電日本廠，也是其近年全球布局中首座開幕的海外晶圓廠。外媒更點出當中3大差異，直言台積電日本廠比美國廠運氣好。

台積電熊本廠自2022年4月動工，只花20個月就完工開幕，並預計今年底量產。為何熊本廠與美國亞利桑那州廠存在巨大反差？首先是勞資關係，台積電承諾僱用及培訓當地工人，而且日本的工會活動相對較少，不過其在美國亞利桑那州的廠房曾就起用台灣工人發生爭執，擾攘多時。其次，日本當地合作夥伴支持，是台積電在日本建廠更順利的原因，反觀其在亞利桑那州則單打獨鬥。此外，補貼也成為當中的差異，台積電已收到日本政府資金，但據美國2022年通過的《晶片法案》，台積電仍未在美國獲得任何資金。

熊本廠是由台積電與日本索尼半導體和電裝株式會社合資成立的JASM所設立，是台積電首度與日本企業合資設廠，也是其在日本的首座晶圓廠，年底量產後將成為日本最先進的邏輯晶圓廠。台積電今年2月進一步宣布在熊本擴建，2024年底開始興建第2座晶圓廠，2027年底量產，並引入豐田汽車入股JASM。

台積電熊本廠位於日本熊本縣菊池郡菊陽町，所在地原本是一片農田，如今一條馬路隔着高科技晶圓廠與大片高麗菜田，形成強烈對比。此外，熊本地下水資源充足，有助於半導體行業發展，索尼當地設有廠房，分析認為，水資源是台積電選定熊本設廠的主要考量因素之一。

台積電熊本廠現時有超過1,000名員工，預計年底量產時，員工人數將增加至1,700人。台灣外派員工約300、400人，大部分日本當地員工獲安排到台灣，接受為期6至9個月的訓練。台積電對外派熊本的員工提供津貼、租屋補助等，當開放申請外派熊本時，員工反應踴躍，須經過面試篩選。

熊本廠區前道路僅是一線道，上班時間塞車情況嚴重，台積電員工自宿舍開車上班，10至15分鐘的車程卻要花費1小時才能抵達工廠，惟與鄰近的索尼商討對策後，塞車情況已有改善。

台積電熊本廠在日本重振半導體行業扮演關鍵角色，預期至2030年可望為熊本及日本九州地區帶來巨大經濟效益。