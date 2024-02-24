星級陣容！機械人初創Figure AI獲貝索斯及英偉達入股

外媒引述知情人士透露，亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)、英偉達(Nvidia)及其他大型科技公司正投資開發人形機械人初創Figure AI。

知情人士表示，Figure AI在最新一輪融資中籌集約6.75億美元(約52.65億港元)，進行融資前估值約20億美元。貝索斯透過旗下公司Explore Investments投資1億美元，微軟投資9,500萬美元，英偉達及亞馬遜附屬基金分別投資5,000萬美元。至於曾考慮收購Figure AI的OpenAI曾則投資500萬美元。

其他科技公司也參與其中。英特爾的創投基金投入2,500萬美元，LG Innotek提供850萬美元，三星投資集團承諾投資500萬美元，支持者並包括創投公司Parkway Venture Capital及Align Ventures。

Figure AI的工程師正研發一款外觀及動作都像人類的機械人。該公司表示，希望其名為Figure 01的機械人能夠執行不適合人類從事的危險工作，有助於緩解勞動力短缺問題。