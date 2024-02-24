傳炒股「回本」　胡錫進：還虧着3.1萬　料3200點始整盤翻紅

市傳內地官媒前總編輯胡錫進炒股已經「回本」，不過他回應指，「假的，老胡還虧3.1萬元(人民幣)呢。」

胡錫進在社交媒體指，自己是「典型的小散」，而且買得比較分散，盈虧跟着大市上下起伏，有時表現優於大市，有時差一點。上周他表現就整體不如大市，周五(23日)大盤是紅的，他個人還新虧幾百元人民幣。他指，自己要到約3,200點才有可能整盤翻紅，在這之前，要陪着大家延續虧損狀態。

他提到，上周嘗試做了點小規模的倉內調動，希望加快回本進程，但「新賣的漲了，新買的跌了，就不敢再搞了。」他稱，整體感覺自己真的不適合炒短線，還是要堅持長線思路，把現有股票拿住。

胡錫進指，昨天滬綜指收復3,000點，不知道接下來會怎麼走，但現在心中踏實多了。他表示，現在每天都有不熟悉的人透過微信跟他聊股市，去餐廳吃飯也會有人跟他打招呼，問他股票的事，小區也有人知道他炒股，他是真盼着翻紅回本，那該「多有面子」。

另外，他覺得網絡聊時政的「大V」都可以多少炒點股，那樣會更了解中國經濟，也更了解今天的「資本」是怎麼回事。「大V」指在微博上活躍，其擁有大量粉絲的「公眾人物」。