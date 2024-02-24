【行業數據】內地1月公募基金規模縮水逾2300億人幣

中國證券投資基金業協會周五(23日)公布2024年1月公募基金市場數據。截至今年1月底，國內公募基金總規模達到27.36萬億元人民幣(下同)，較去年底縮水2,355.53億元；但公募基金總份額1月增加5,570.79億份，月底達到26.97萬億份。

其中，1月份，貨幣基金受到投資者青睞，獲得近6,849億份淨申購，規模達11.92萬億元；股票基金、QDII基金也獲得資金積極申購，份額分別增加616億份及278億份，但由於權益市場震盪，規模有所下降；另外混合基金、債券基金的規模和份額均有所減少。

基金業協會披露的數據顯示，截至2024年1月底，中國境內共有基金管理公司145家，其中，外商投資基金管理公司49家(包括中外合資及外商獨資)，內資基金管理公司96家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司12家、保險資產管理公司1家。以上機構管理的公募基金淨值合計27.36萬億元。

內媒引述業內人士指，近期滬綜指出現八連升，收復3,000點，走勢明顯回暖，不少公募基金經理都在積極布局市場機會，精選優質企業，相信公募規模在經歷短暫調整後有望重拾升勢。