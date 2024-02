外媒報道,曾是「中國大好友」的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇(Stephen Roach)日前撰寫題為《很痛心說香港已「玩完」》(It pains me to say Hong Kong is over)的文章,引來不少反駁。

財經事務及庫務局局長許正宇在社交平台的帖文指出,近日他與金融發展局董事局成員Damien Green對談,希望讓社會討論聚焦事實,免受坊間偏頗言論或揣測自亂陣腳。

他們討論到,縱然香港無可避免受到外圍因素影響,但數據顯示,香港整體金融市場穩健發展。許正宇和Damien都對香港以至國家的發展前景感到樂觀,期望社會在討論香港的定位時,要專注於事實。

許正宇指,香港作為一個國際金融中心,國際資本與內地資本的匯聚是關鍵要素之一。香港在國家的支持下,會繼續發展包括增長強勁的資產財富管理業務在內不同業務。