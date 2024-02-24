鄺紫珊：投資日股吼匯率避險ETF　揀股睇估值及盈利能力

日本股市自今年以來上升接近一成多，再度領先全球主要股市；加上日圓走勢偏軟，更吸引不少國際旅客入境旅遊，讓當地旅遊旺上加旺，龍年可說是「旺丁又旺財」。

日本政府認為日圓貶值屬可控範圍之內，並沒有過多的干預，加上日圓走弱有助企業利潤提升，進口價格也處於可控範圍，符合經濟目標，政府傾向採取不干預態度。

事實上，日圓貶值除可有助日本企業盈利能力，也有望進一步推升股市升幅，加上當地基本面轉好，在公司治理政策改革及股東權益回報率獲得改善下，股市升勢動力可望持續。回顧過往10年，日本散戶合計共沽出約33萬億日圓的市值股票，此金額約等同於日本央行目前持有日股將近六成市值的股份，加上機構投資者參與度增加，讓日股行情也相對穩定。隨着外資近日大量湧入日本股市，預期當地股市將持續推升，並將挑戰歷史新高。

日本即將步入日央行貨幣政策正常化，意味日本正式擺脫長期通縮環境，將由通縮轉向通脹，預期強勁的資本支出環境及企業盈利能力上升將可持續，利好日本經濟與股市。

4月以後，日央行貨幣政策將可能出現調整，屆時日股將有可能出現短期調整。投資者如想部署日股，可考慮以較便宜的日圓進行日股投資，可利用定期定額方式布局日圓計價的日本基金；或趁每次回調時作適當部署，進場加碼。日股上升其中一個原因是受日圓貶值所帶動，但若無匯率避險會可能讓回報「大幅縮水」，建議要挑選具有匯率避險的日股交易所買賣基金(ETF)。另外，日股已有一段升幅，如要選個別股份，也建議着重個股的估值與盈利能力去挑選股票。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊