郭家耀：阿里加大回購及派息　股價料有正面反應

期內經營利潤按年下降36%，主要由於高鑫零售的無形資產減值和優酷的商譽減值所致。若不考慮股權激勵費用、無形資產及商譽減值以及其他若干項目，經調整EBITA按年增長3%。董事會授權增加250億美元的股份回購額度，延長有效期至2027年3月。未來3個財年仍有353億美元額度，反映管理層對業務及現金流的能力充滿信心。持續回購股份有助減少流通股總數，目標未來3年每年減少3%流通股的股數，提升每股收益及每股現金流。

集團正處於重振淘天集團增長的過程，業務增長初現復甦迹象。將繼續加大投入建設核心能力，以更進取的姿態面對競爭，贏得增長。用戶為先、價格力策略上取得成效。淘天將加強品牌商品和產業帶商品，通過提供靈活經營模式，優化商家與平台的商業模式關係，提升他們的經營效率，將有助推動平台有更具吸引力的定價。

此外，提升消費者服務的全程體驗，滿足不同消費群體的需求。提升用戶的消費頻次：提升綜合能力以提供好貨好價好服務的消費體驗，提升平台消費體驗和服務質量提升能夠帶來用戶消費頻次，帶來用戶增長效率的顯著提升。當GMV實現明顯增長時，將提升廣告產品，同時在廣告產品上針對中小商家作更大優化，幫助中小商家更好的提升變現效率。

雲業務方面，堅持公共雲優先的策略，結構性調整見成效。主動優化業務結構，減少項目制收入，加大對公共雲產品的投入。優化阿里雲的銷售體系，針對不同類型、不同規模客戶分別組建不同的銷售服務體系，通過提高客戶覆蓋率和服務能力的建設，獲得更好的增長速度。

另外，菜鳥正加快全球智能物流網絡建設，加大物流科技投入，抓住跨境電商快速發展的歷史機遇。關於重組進展方面，目標希望在集團估值上，體現不同業務的真正內在價值，通過各種分拆上市融資等方式實現。考慮到當前具挑戰性的市場環境，認為無法通過這些方式，真正反映業務的內在價值，不會操之過急。

公司處置非核心資產進展順利，年內完成退出價值17億美元的非核心的資產。另外，集團成立專門團隊積極評估及執行出售上市公司股票。阿里業務逐步重回正軌，加大回購及派息回饋股東，預料股價應有正面反應。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)