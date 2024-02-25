陳樂怡：中國重汽捕獲海外市場機遇　看高一線

有傳內地再出招打擊沽空，A股強勁反彈，滬綜指挑戰3,000點關口。我們預計兩會前夕，A股續向好，利好港股發展。不過，A股若要向上突破，則需要基本因素的轉變，如強刺激經濟方案，以及消費及內房數據持續好轉。港股方面，外資長線基金低配港股的背景下，恒指升勢仍傾向短暫，初步先看1月高位17,135點。板塊/投資主題上圍繞高息國企、人工智能(AI)等。短期市場焦點包括香港財政預算案，以及兩會相關消息。

外圍方面，美國1月聯儲局會議紀錄顯示，大多數官員表達關注過快減息的風險。官員認為，政策利率可能達到今次加息周期的峰值，但普遍指出，在通脹可持續向2%回落之前，減息並不合適，通脹降溫的進展可能會停滯。

我們認為官員態度偏向審慎，事實上，美國1月消費物價指數(CPI)、生產物價指數(PPI)及非農就業數據均超預期，印證抗通脹最後一里路緩慢且反覆，打破市場對於短期減息的憧憬。投資者預計首次減息的時間點一再延後至6月，年內累計減幅1厘，仍多於聯儲局12月會議點陣圖預測的0.75厘。市場關注2月個人消費開支(PCE)會否同樣指向通脹頑固，左右聯儲局減息決定。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)