曜熊理財：債市拋售潮再度興起　美債基金宜趁低吸納

美國政府最新公布的數據顯示，美國1月季底消費物價指數(CPI)按年增幅錄得3.1%，儘管這是2023年6月以來最低水平，但仍高於市場預期的2.9%。剔除波動較大的食品和能源價格後，核心CPI的按年漲幅錄得3.9%，也高於市場預期的3.7%。

聯儲局1月會議紀錄也加重債市的悲觀氛圍。大多數官員強調過快降息風險，在對通脹持續向2%邁進更有信心之前，降低聯邦基金利率的目標範圍並不合適。雖然對經濟前景不確定，但仍然高度關注通脹風險。

利率期貨市場的數據顯示，交易員們目前預計聯儲局在6月會議上首次降息的可能性為73%。一個月前，利率期貨市場還曾押注聯儲局將在3月開始降息。同時，利率期貨交易員預計2024年將累計降息至少3次，每次25個基點。在此兩周前，交易員更一度曾認為至少會降息5次。

受需求疲軟的20年期美國國債標售，以及聯儲局紀錄明確表露對過早降息擔憂的影響，美債基金再度下跌，並推動各期限收益率紛紛走高。行情數據顯示，10年期美債收益率上漲4.5個基點報4.324%。債市拋售浪潮再度興起，10年期美債收益率已經重新來到去年11月底以來的最高位。

投資者對美國財政部標售的20年期國債興趣減少，迅速引發人們對接下來大量國債發行需求的擔憂，政府發債是滿足國家龐大的融資需求所必需。美國政府在未來10年內將出現更巨額赤字，每年的赤字規模相當於國內生產總值(GDP)的5至7%。

曜熊理財策略董事馬煒喬