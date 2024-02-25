【星期一．炒啲乜】憧憬預算案「撤辣」　地產股值博？

美股又創新高，港股周五(23日)則偏軟，未能突破100天線(約16,767點)，原因是投資者周末假期前鎖定利潤，不過全周港股仍累升385點或2.4%，並是連續第三個星期上揚，累漲1,192點或7.7%。

踏入2月份最後一周，重頭戲落在新一份《財政預算案》身上，本港樓市仍處低潮，市場預期「減辣」措施將出爐，甚至可能「全撤辣」，發展商瞄準《預算案》後推盤，一手市場有望升溫之餘，料也利好本港地產股及銀行股。

不過有分析指，如果真的撤辣，本港地產股較大機會先升後回，摩通認為，倘地產股因「全撤辣」而向好，建議趁勢沽貨。摩通如此估計不無道理，港府去年10月發表施政報告，宣布部分「減辣」，當時本港地產相關股乘勢炒上，不過由於「減辣」力度遜預期，升勢始終短暫。

周五(3月1日)中港兩地有多項經濟數據，包括內地2月官方製造業採購經理指數(PMI)、2月財新製造業採購經理指數，以及香港零售銷售。至於外圍，新西蘭央行周三(28日)將公布利率決定，美國周四(29日)公布申領失業救濟人數。

投資者除了務必留意《財政預算案》內容，也要細閱以下專家詳細分析，以全方位掌握金融市況。

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