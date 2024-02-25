日股34年後終於返家鄉　日本人為何不喜反憂？

日本股市上周歷史性衝破39,000點，股民34年後終於返到家鄉。然而，日股近年升勢凌厲兼創新高，許多日本人似乎未有太大感覺，反而為一項切身問題感到苦惱！

外媒報道，日股強勢其中一個原因是日圓疲弱，近期兌美元就處於150的近年偏低水平。而圓匯疲弱，隨之而來就是通脹。再者，日本經濟在過去30幾年其實並無突破，除了被中國趕過，失去亞洲一哥地位，去年底更被德國超越，退居全球第四大經濟體。從很多方面來身，日本從未擺脫經濟泡沫爆破帶來的傷痛，儘管企業治理改革和日圓疲弱提高日股的吸引力，帶動外資流入，仍消除不了日本民眾的長期悲觀情緒。

報道引述在1989年日股達到高峰後兩個月出生，現年34歲的輕部表示，作為「迷失一代」，他強調自己在日本經濟實力大不如以的環境下長大，已經10年沒有加薪了，大家都認為能夠維持目前的生活水平，就已經不錯了。他指出，已經習慣了節衣縮食，近年由於食品價格上漲，只好在折扣超市購物，自己帶便當上班。

輕部表示，過去7、8年，因為對對日本前景的悲觀看法，他一直將資金投入美股和全球股票基金，並無投資日股。因此今輪日股升浪，他未能從中得益。摩根大通日本市場研究部門主管佐佐木融表示，由於30年前日經指數大崩盤的慘痛經歷，日本散戶一直以來都對日本市場保持警惕。

報道又引述68歲的齋藤弘幸稱，日本經濟一點也不好，股市上漲都是因為外資在買。他表示，日本曾是在半導體等領域推動尖端研究的國家，但一切已成為過去。另一方面，日圓疲弱推高食品、燃料等商品價格，而貨幣貶值曾被視為有利日本的出口導向型經濟，但隨着許多企業都已把生產轉向海外，弱日圓帶來的利益已不如以往。