中國車來勢洶洶　美國業界籲華府「關後門」

中國汽車正強勢打入國際市場，令一眾外國競爭對手透不過氣，美國希望動用行政手段阻止中國車來襲。外媒報道，美國製造業聯盟(AAM)日前敦促華府，阻止低價的中國製造的車與零件經過墨西哥大舉進入美國市場，否則美國汽車產業恐面臨「滅絕式」重創。

AAM的報告指出，中國車因有政府的權力與資金支持，因此非常廉價，一旦進入美國市場，整個汽車產業都難以生存。AAM主張，華府應竭力阻止在墨西哥設立總部，並在當地生產汽車與零件的中國企業，透過「北美自由貿易協定」的便利，將產品運往美國傾銷。AAM稱，該協定成為中國車的進口美國的「後門」，華府應在其導致美國大規模車廠關閉、以及工作流失之前將大門關上。

該報告指出，依據「美加墨貿易協定」，在墨西哥生產的汽車與零件符合優惠待遇，以及每部電動車7,500美元的扣稅資格。目前直接出口至美國的中國電動車需邀交27.5%關稅，當中包括2018年美國政府加徵的25%關稅，反觀從墨西哥輸入美國的汽車只需課徵2.5%關稅。