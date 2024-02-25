十大屋苑周末僅錄6宗成交　憧憬減辣令買家更舉棋不定

財政預算案前夕樓市買賣氣氛放緩，中原指出，十大屋苑於周六、日(24、25日)僅錄6宗成交，按周減少1宗或約14.3%，期內佔6個交投捧蛋，其中港島區三個指標屋苑均未能突破零成交悶局。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場憧憬財政預算案會有樓市減辣措施，為充斥負面情緒的樓市帶來轉捩點，令買家近日入市態度舉棋不定。事實上，樓市一、二手皆靜，本月一手成交亦暫只有約160多宗，料全月最終僅錄200宗交投。

港島區三個指標屋苑於周末兩日未聞交投，包括鰂魚涌太古城、同區康怡花園及鴨脷洲海怡半島，中原趙鴻運表示，太古城近日睇樓氣氛低迷，加上區內有套裝車位出售，搶去市場焦點，令二手交投進一步受壓，相信待財政預算案正式出爐後，市況才會好轉。

至於其餘三個未錄成交屋苑，分別為將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園。該行伍錦基表示，農曆新年長假過後，睇樓活動已回復正常，有買家亦率先落區睇樓，惟仍有意等待新一份財政預算案後才落實決定，令交投陷入膠着。

而期間錄得買賣的屋苑當中，以荔枝角美孚新邨及紅磡黃埔花園各佔兩宗最多，中原馮健平表示，美孚新邨5期蘭秀道22號高層C室，實用面積約508方呎，兩房間隔，開價約538萬元，議價後以約515萬元易手，呎價約10,138元。