【向世界錢進】英國上季陷技術衰退　智庫卻撐未來15年冠歐洲

英國國內生產總值(GDP)繼去年第三季按季收縮0.1%後，上季初值按季再降0.3%，出現連續兩季下跌，意味經濟陷入技術性衰退。然而展望前景，英國政府與智庫均看法樂觀，後者更預料英國未來15年將成為歐洲表現最佳經濟體。

英國陷入技術性經濟衰退，其中去年第四季尤以製造業、建築業、批發業的衰退相對嚴重，近因是疫後復甦動力不足、持續高企的借貸利率，以及高通脹導致生活成本上漲，很多家庭要削減支出，但遠因或可追溯至英國在2016年舉行的脫歐公投。

脫歐後GDP跑輸發達國

大行高盛的分析報告指，英國自脫歐公投以來，經濟表現明顯落後於其他發達經濟體。據該行估算，自公投以來，英國商品貿易表現落後於其他發達經濟體約15%，商業投資亦明顯低於公投前的水平，使英國在近8年的經濟增長比其他發達經濟體低5%，對英國經濟實際打擊或佔GDP的4至8%。

高盛補充，英國脫離歐盟的背景下，不僅導致貿易減少、商業投資疲軟，亦令來自歐盟的移民減少，導致英國勞動力短缺，降低勞動力供給彈性，對英國經濟尤其是通脹造成周期性影響。

雖然脫歐對英國的影響可能持續，但市場已有意見看好英國經濟將迎來曙光，甚至稱得上是前景一片光明。其中，英國智庫經濟與商業研究中心(CEBR)預測，英國將擺脫持續數年來脫歐、疫情、高通脹等一系列衝擊造成的經濟不景，成為未來15年歐洲表現最佳的主要經濟體。

據CEBR估算，現時至2038年的這段時間，英國GDP每年將有約1.6至1.8%的穩步增長，助其保住全球第六大經濟體地位，屆時不僅會縮小與德國的經濟規模差距，亦會擴大對法國的領先優勢。

英國近年出現勞動力供應問題，且自金融危機以來，生產力提升乏力，使英倫銀行對未來幾年當地的經濟增長前景維持審慎看法。然而，該智庫認為，英國脫歐對經濟的影響被誇大，實情是英國經濟的基本面仍然十分強勁，倫敦作為金融和諮詢服務中心的地位不變，加上在英國服務業的強勁復甦帶領下，可進一步推動英國經濟增長。據CEBR的長期全球經濟排名預測，英國經濟增速將跑贏歐元區4大經濟體——德國、法國、意大利、西班牙。

物價回落及減息成關鍵

英國政府亦為當地經濟護航。英國財政大臣侯俊偉表示，高通脹是經濟增長的最大障礙，但當地經濟正出現轉機，有迹象顯示未來幾年經濟增長正在提速。工資增速將快過物價上漲，按揭貸款利率正在下降，失業率保持在較低水平。另他指，英國短期經濟增長展望取決於英倫銀行，而轉捩點會在通脹跌至2%的政策目標及英倫銀行認為可以減息時來臨。

英倫銀行在2月初議息後，維持指標利率於5.25厘的近16年高位，是連續第4次會議沒有加息，符合市場預期。議息聲明提及需要更多證據證明通脹持續下降，才能減息。

至於英國失業率在去年第四季降至3.8%，低於第三季的4%，為自2022年11月至2023年1月以來的最低水平，失業人數減少8.7萬人至132萬人。就業人數則有3,317萬人，基本上已從2023年的低位中恢復過來。

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通脹低過預期 央行對降息仍審慎

英國1月消費物價指數(CPI)按年升4%，增幅與去年12月持平；撇除波動性較大的食品、能源和煙酒價格的核心CPI，按年升幅亦持平於5.1%。

1月CPI數據低於市場原先預測，主要是由於食品價格回落，抵銷能源成本的升幅。其中，食品和非酒精飲料價格按年升6.9%，增幅低於前月的8%；按月比較更跌0.4%，是2021年9月以來首次下降。家具和家居用品亦由去年12月的2.5%按年升幅，放緩至1月的0.4%。

另一方面，房屋和公用事業類的跌幅由前月的下跌3.4%放緩至下跌2.1%，主要是由於天然氣、電費，以及交通費用的跌幅收窄。服務業通脹率亦由去年12月的6.4%，升至上月的6.5%。

英國通脹弱於預期，提振市場對英倫銀行快將減息的憧憬。然而，該行對過早採取減息行動表示謹慎，因較低的借貸利率可能會提振支出，繼而給物價帶來新的上行壓力，工資增長過快對物價帶來的影響也令人不安。據英倫銀行的預測，今明兩年的大部分時間裏，英國通脹仍將高於2%的目標水平。

超市食品價升勢緩和

英國高通脹環境已成過去，超市食品的通脹亦逐步緩和。英國研究公司Kantar的數據顯示，超市食品價格的年通脹率於去年12月為修訂後的6.9%，較前一個月的9.1%大幅回落2.2個百分點，創下有史以來最大的月度放緩幅度，到今年1月的按年升幅進一步回落至6.8%。

Kantar指，儘管此前市場憂慮紅海運輸中斷可能會對商品成本產生影響，但現在看來是過慮，超市食品的價格水平仍主要視乎超市之間的競爭，以爭相為消費者提供最佳價值，反之地緣政治帶來的影響相對輕微。不過，隨着新年伊始，零售商已經稍微放寬促銷力度，這意味超市食品通脹並沒有那麼快下降。

按食品類別劃分，糖果、雞蛋、急凍薯仔產品在去年12月的價格上升得最快。另一方面，忌廉、牛奶皆跌價。銷量方面，與傳統聖誕晚餐有關的食材銷情良好，火雞、香腸、火腿等肉類產品的銷量上升6%；椰菜、薯仔的銷量按年升約一成；冰鮮肉汁的銷量更增加11%。

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■英國建築業上季衰退嚴重，建築工人難捱。

■英國1月消費物價指數按年升4%。

■智庫預測，英國將擺脫持續數年的經濟不景。