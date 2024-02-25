馬鞍山私樓兩房劈至699萬沽　3年半蝕151萬貶18%

市場蝕讓買賣不絕，馬鞍山嘉華星濤灣兩房放盤3日，即減價至699萬元售出，原業主持貨逾3年半帳面虧蝕約151萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

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新界區

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山嘉華星濤灣1座高層D室，實用面積約466方呎，兩房間隔，放盤僅3日即減價31萬元，以699萬元售出，呎價約15,000元。原業主於2021年6月以850萬購入單位，持貨逾3年半帳面虧蝕約151萬元，單位跌價約17.8%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢蠔涌新村雙號村屋上複式戶，建築面積約1,400方呎，三房間隔望山景，累減150萬元，以850萬元獲承接，呎價約6,071元，低市價約10%。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天頌苑N座高層13室，實用面積約535方呎，減價約39萬元，未補價第二市場成交價約286萬元，新買家為外區綠表客，呎價約5,346元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋兆隆苑中層9室，實用面積約566方呎，三房間隔，以368萬元已補價自由市場價售出，呎價約6,502元。

●中原許劍峰表示，將軍澳清水灣半島7座高層E室，實用面積約521方呎，兩房間隔，開價759萬元，大幅減價約199萬元或約26%，以約560萬元易手，呎價約10,749元。原業主於2002年2月以約195萬元買入單位，持貨22年帳面獲利約365萬元，升值逾1.8倍。

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