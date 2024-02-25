觀望財政預算案　新盤市場交投平淡

新盤市場於財政預算案發布前氣氛未算活躍，市場於周六、日(24、25日)錄約24宗一手買賣，與上周表現相若。至於發展商仍持續部署售樓工作，其中上周開價長沙灣新盤，收票兩日已超額認購逾2.7倍，而沙田早前減價加推的樓盤，則有機會於預算案前加推新一批單位。

Belgravia Place周末錄逾萬人次參觀 超購2.7倍

資料顯示，該盤首張價單戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積199至457方呎，扣除最高10%折扣優惠後，折實價由316.8萬至730.71萬元，呎價約14,838至17,314元。

星凱‧堤岸減價單日錄150組參觀客 預告再加推

●中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸減價加推收到不俗反應，集團營銷策劃總監楊聰永指出，項目於周日(25日)單日錄得150組參觀客，打破自開放現樓以來單日睇樓量紀錄。

據了解，是次加推的高層單位景觀開揚，而且售價較低層戶有所折讓。楊補充，將視乎市場反應，最快於周三(28日)財政預算案公布前，再加推新一批單位應市。

樓盤於上周五(23日)加推7號價單，涉及136個單位，大部分為極高層戶，提供最高35%折扣優惠，折實售價由474.9萬至2,003.4萬元，呎價約14,497至21,535元。

恒基旗下兩樓盤周日連錄成交

同系長沙灣西洋菜北街曉柏峰亦沽1伙，單位為A座22樓A6室，實用面積387方呎，以690.3萬元售出，呎價約17,837元。

維港1號連售兩伙536呎兩房戶 套現逾2000萬

另一伙為同座5樓G室，成交價1,035萬元，呎價約19,310元。

YOHO WEST周日沽2伙 高層500呎售658萬

此外，新地旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期今日亦再沽1伙，單位為1B座3樓B室，實用面積367方呎，以558.83萬元沽出，呎價約15,227元。