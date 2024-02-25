觀望財政預算案 新盤市場交投平淡
2024年02月25日 22:04
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新盤市場於財政預算案發布前氣氛未算活躍，市場於周六、日(24、25日)錄約24宗一手買賣，與上周表現相若。至於發展商仍持續部署售樓工作，其中上周開價長沙灣新盤，收票兩日已超額認購逾2.7倍，而沙田早前減價加推的樓盤，則有機會於預算案前加推新一批單位。
Belgravia Place周末錄逾萬人次參觀 超購2.7倍
●恒基地產(00012)的長沙灣巴域街Belgravia Place第1期於過去周五(23日)開價，昨日(24日)起開放示範單位及接受認購登記。發展商指出，兩日錄逾10,000人次參觀，截至今日(25日)晚上8時，暫收到逾560張入票，以首張價單148伙計，超額逾2.7倍。
資料顯示，該盤首張價單戶型涵蓋開放式至三房間隔，實用面積199至457方呎，扣除最高10%折扣優惠後，折實價由316.8萬至730.71萬元，呎價約14,838至17,314元。
星凱‧堤岸減價單日錄150組參觀客 預告再加推
●中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸減價加推收到不俗反應，集團營銷策劃總監楊聰永指出，項目於周日(25日)單日錄得150組參觀客，打破自開放現樓以來單日睇樓量紀錄。
據了解，是次加推的高層單位景觀開揚，而且售價較低層戶有所折讓。楊補充，將視乎市場反應，最快於周三(28日)財政預算案公布前，再加推新一批單位應市。
樓盤於上周五(23日)加推7號價單，涉及136個單位，大部分為極高層戶，提供最高35%折扣優惠，折實售價由474.9萬至2,003.4萬元，呎價約14,497至21,535元。
恒基旗下兩樓盤周日連錄成交
●恒基地產(00012)旗下樓盤於周日連錄承接，其中紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH售出項目11樓N室，實用面積264方呎，成交價505.26萬港元，呎價約19,139元。
同系長沙灣西洋菜北街曉柏峰亦沽1伙，單位為A座22樓A6室，實用面積387方呎，以690.3萬元售出，呎價約17,837元。
維港1號連售兩伙536呎兩房戶 套現逾2000萬
●中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號於周日(25日)連沽兩伙，均為實用面積536方呎兩房戶，其中2B座7樓G室，以1,041.3萬港元售出，呎價約19,427元。
另一伙為同座5樓G室，成交價1,035萬元，呎價約19,310元。
YOHO WEST周日沽2伙 高層500呎售658萬
●新鴻基地產(00016)及港鐵公司(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，於周日(25日)售出兩個單位，其中3A座41樓A6室，實用面積500方呎，以658.72萬港元售出，呎價約13,174元。另一伙為3A座22樓A7室，實用面積410方呎，成交價567.62萬元，呎價約13,844元。
此外，新地旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期今日亦再沽1伙，單位為1B座3樓B室，實用面積367方呎，以558.83萬元沽出，呎價約15,227元。
●佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯周日(25日)售出1伙，單位為1座22樓A室，實用面積807方呎，成交價1,580.5萬元，呎價約19,585元。