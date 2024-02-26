金管局：香港致力推動區內綠色轉型　促標準化

綠色金融在全球經濟的角色愈來愈重要，香港金融管理局副總裁陳維民認為，香港在綠色金融產品方面持續創新，包括由政府發行綠債以至不同類別的綠色融資，均有助推動綠色金融發展，推動區內綠色轉型，冀參考國際上的綠色分類目錄，建立一套綠色金融的「共同語言」，促進標準化。

兩年多批逾340筆資助

「綠色和可持續金融資助計劃」於2021年推出，企業發行綠色和可持續債券或貸款的金額達一億港元或以上，可獲當局上限80萬港元的資助，用作支付予認可外部評審機構的合資格費用；以鼓勵企業對為相關活動進行綠色認證，以推動市場採用及遵從相關國際標準。計劃已為超過340筆、逾1,000億美元在港發行的債務工具批出資助，又指為推動企業進行持續認證，考慮調整金額的分發方式。

非上市公司及中小企業方面，金管局和香港證監會發起成立的綠色和可持續金融跨機構督導小組(CASG)，2022年底與營運國際環境訊息披露系統的非牟利組織CDP制訂一份針對非上市公司及中小企業的氣候和環境風險問卷，以便他們可持續匯報及獲得可持續發展融資。至今約有500間企業使用問卷作為模板，向超過40間本地銀行進行可持續匯報，助銀行可透過問卷數據對企業進行相關風險評估及財務決策。

與杜拜金管局加強合作

國際可持續準則理事會(ISSB)去年發布兩項國際財務報告可持續披露準則，督導小組將基於監管預期和情況，適當地採納該準則，其中督導小組與CDP正研究如何按準則更新問卷，料上半年將有結果；未來計劃將問卷加入商業數據通(CDI)，方便金融機構共享數據。

陳維民又稱，金管局未來在綠色金融會加強國際間合作，包括今年秋季與杜拜金融服務管理局共同在港舉行氣候金融會議，並定期每年在兩地舉辦。

另外，本港今日起亦舉辦首屆「香港綠色周」活動，旗艦項目為金管局與世界銀行集團成員國際金融公司(IFC)合辦的「亞洲氣候業務論壇」(CBF)，會上將有逾300名來自亞太地區的政商領袖和行業代表出席，促進交流及跨界合作，實現亞太區氣候金融的共同目標。