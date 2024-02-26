港股黑期輕微低水　紐油上周挫逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.03%，報103.96；港匯見7.8235；離岸人民幣(CNH)報7.206；美元兌日圓處150.49；歐元報1.082，英鎊報1.2671。金價處2,034.57美元。布油報80.79美元，紐油報76.5美元。比特幣(Bitcoin)升0.3%，報5.17萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水20點。

●美國衰退疑慮降溫，道指及標指上周五(23日)齊創新高。道指收報39,131點，升62點或0.16%；標指收報5,088點，升1點或0.03%；納指收報15,996點，跌44點或0.28%。全周累計，道指、標指、納指分別升1.3%、1.6%、1.4%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,718點，跌8點或0.05%。

●2月恒生指數夜期收報16,725點，升6點，低水1點，成交18,551張。

●紐約期油上周五收報每桶76.49美元，跌2.7%，全周累跌3.4%；倫敦布蘭特期油收報每桶81.62美元，跌2.5%，全周累跌2.2%。

●紐約期金上周五收報每安士2,049.4美元，升0.9%，全周累漲逾1%。

●英國富時100指數上周五收報7,706點，升21點或0.28%；德國DAX指數收報17,419點，升48點或0.28%；法國CAC指數收報7,966點，升55點或0.7%。德法股市齊創收市新高。

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