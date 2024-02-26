山東黃金擬收購納米比亞金礦項目

通過收購Osino，銀泰黃金可以快速獲得優質資源、提高黃金資源儲備，預計投產後提供每年5噸的黃金產能，符合山東黃金及銀泰黃金的戰略目標。

為支持Osino正常營運以及Twin Hills金礦項目的順利推進，在本次交易中，買方與0sino簽署了《可轉債協議》，金額為1,741.62萬美元，債利率為6.8%。如發生反向分手費事件，可轉債未償付本息將以每股1.39加元的轉股價自動轉換為Osino的普通股。在2024年12月31日之前，買方可按照轉股價自願把全部或部分可轉債未償付本息轉換為普通股。

Osino是一家於加拿大註冊的礦業公司，分別在加拿大多倫多證券交易所(TSXV)、納米比亞證券交易所、德國法蘭克福證券交易所以及美國OTCQX國際市場上市。

交易尚需目標公司的股東大會以及相關監管機構、法院和證券交易所批准。