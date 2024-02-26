日股可以走幾遠？分析員估下半年上到呢個位...

日股周一(26日)升勢持續，日經225指數逼近39,400點再創新高。日本分析員對後市樂觀，預計在第三季(7至9月)可攻上42,000點。

日本媒體引述日興證券股票策略師安田光表示，預計日經指數將於7至9月漲至42,000點，原因美國聯儲局將在那段時期開始減息，資金會流向風險貨幣，推動股市上漲。若美國的設備投資活力提高，製造業周期好轉，日企也會跟隨受益，投資者可買入工廠自動化和機械相關股票。

不過，安田光提醒，隨着美國總統大選臨近，市場對選舉結果的擔憂會增加。針對特朗普當選的可能性，有觀點認為經濟刺激政策將促使股價上漲。另一種觀點則認為，貿易摩擦將造成經濟減速，導致股市下跌。

受20世紀90年代初股票及房地產泡沫破裂後，日本經濟和股市經歷了數十年的低迷。加上21世紀前10年人口開始萎縮，2008至2009年又受到全球金融海嘯衝擊，日經指數一度由高峰下跌超過80%。如今情況大逆轉，市場樂觀情緒升溫，預期日本可擺脫長期通縮問題，並預期日本科技產業將迎來AI浪潮的需求，加上外資對中國的悲觀情緒，促使資金流向日本。日經指數2024年迄今已上漲了17%，過去一年更飆逾4成，前景仍被看好。