管濤：去年FDI減少屬客觀事實　須遏制預期自我強化

國家外管局國際收支司前司長管濤撰文指，去年中國利用外國直接投資(FDI)減少是客觀現實；但也要警惕在社會預期偏弱的背景下，對一些相關負面訊息過度解讀甚至誤讀，遏制預期自我強化、自我實現的惡性循環。

管濤表示，國際收支口徑的外來直接投資，有股權投資(包括新增股本投資和利潤再投資)和關聯企業債務(即外商投資企業外方股東貸款)兩個組成部分。去年來華直接投資項下的外來股權投資淨流入621億美元，繼上年收縮47%後，再降61%，年度淨流入規模降至2005年以來新低；關聯企業債務由上年淨流入205億美元轉為淨流出291億美元，為1982年有數據以來首次年度淨流出。

他指出，正因為這兩個主要項目均出現巨大變化，才導致全年來華直接投資淨流入規模創近30年新低。不過，判斷外方集中撤資和利潤匯出需要更多的證據。去年國際收支口徑來華直接投資淨流入按年減少1,472億美元，是關聯企業債務和外來股權投資淨流入按年雙降所致。

管濤認為，關聯企業債務受全球金融條件的影響且波動性較大，其減少不宜簡單視為外方撤資。至於外來股權投資驟減是否外方大規模撤資和利潤匯出，還要進一步分析。