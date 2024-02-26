不敵中國貨價廉物美　歐洲最大光電模組商將關閉德工廠

面對中國廠商的競爭，不少營運成本高的歐美企業都會被比下去，最終倒閉收場，情況在某幾個產業尤其明顯，其中一個就是太陽能。根據德媒報道，歐洲最大光電模組廠、瑞士Meyer Burger Technology(MBT)日前宣布，因不敵中國產品的價格競爭，導致公司持續虧損，將於4月底關閉在德國薩克森州的太陽能板工廠，約500名員工將面臨失業。

MBT行政總裁Gunter Erfurt將公司陷入困境，歸咎來自中國產品的價格競爭，並指責歐盟遲遲未有作為，至今沒有為製造商提供包括電價補貼在內的政策支持。MBT董事會明確指出，由於歐洲缺乏針對來自中國的不公平競爭的保護，旗下員工在歐洲近4年的辛勤工作面臨風險。

MBT指出，薩克森州工廠將於3月上半月停產，最終於4月底徹底關閉，踏出告別歐洲市場的第一步。MBT同時宣布，將進一步推動在美國科羅拉多州和亞利桑那州工廠的建設，更明確地關注美國業務。

Erfurt敦促歐盟及德國政界人士在未來3周內採取行動，若在3月14日前有正面行動，德國工廠便有可能繼續運作。行動包括有政策令到消費者在購買歐洲或德國製造產品時，可以獲得更高的電價補貼。

Erfurt又指，對於投資者來說，擁有政府補貼的美國業務更具吸引力，更有利於該公司發展獲利業務。對於關閉德國工廠的決定，MBT解釋，歐盟尚未就政治支持措施做出決定，以糾正目前由太陽能組件供應過剩和傾銷價格造成的市場扭曲。

外媒1月曾報道，除了MBT外，還有幾家歐洲工廠已經關閉或宣布即將關閉太陽能板生產計劃。歐洲太陽能製造委員會秘書長John Lindahl預警，歐盟太陽能製造商正處於崩潰邊緣，歐洲大部分生產可能會在3個月內關閉，並將此歸咎於來自中國產品的競爭。