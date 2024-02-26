保誠與深圳新風和睦家醫院達成合作　為客戶提供醫療費用直付

保誠宣布成為首間香港保險公司與深圳新風和睦家醫院達成策略性的直接合作，為到該醫院求診的合資格客戶提供更簡便快捷的醫療費用直付服務。是次合作旨在為經常往來中港兩地的客戶提供更便捷和可靠的醫療保健服務，以滿足大眾對優質跨境醫療服務日益增加的需求。

隨着跨境往來日漸頻繁，相關醫療需求愈見殷切，保誠積極拓展大灣區醫療網絡服務，為客戶提供一站式跨境醫療支援與更多選擇方案。和睦家是深圳首間港資綜合性私家醫院，提供全面而多元化的醫療服務，包括專業諮詢、手術、磁力共振造影、體檢、會診、治療、產後康復及住院療養等。透過保誠與和睦家優勢互補的合作模式，是次協作亦標誌着保誠在提升大灣區跨境醫療網絡服務這領域再邁向另一里程碑。

透過是次合作，保誠會在完成治療後為申請人直接向院方支付已批核之醫療費用。保誠的合資格客戶可在進行治療前向深圳新風和睦家醫院預先諮詢相關醫療費用，而院方將因應客戶所需為其申請醫療費用預先批核。此外，保誠亦已豁免信用卡授權的要求，客戶毋須先作信用卡授權預留自付差額。透過涵蓋預約、應診及治療的一站式支援，這些無縫的繳款安排可減輕病人在治療期間所面對的精神及經濟壓力，亦毋須為往後的索償程序操心，並專心接受治療及休養。

透過和睦家的醫院網絡，若保誠客戶有進一步醫療需要，便可以獲得優先安排及/或轉介服務，經由深圳新風和睦家醫院無縫對接至集團旗下的其他和睦家醫院就醫。醫院將設立保險櫃台供客戶查詢，並計劃於第二季投入服務，讓客戶更有效率地查詢相關資料及辦理手續。