Mastercard與八達通合作　訪港旅客享八達通支付服務

Mastercard宣布與電子貨幣支付解決方案供應商八達通卡有限公司達成全新合作，將攜手讓訪港遊客享受八達通支付服務的便利。透過旅客八達通App選擇Mastercard卡作為支付選項，Mastercard持卡人可以為自己在iPhone或Apple Watch內的手機八達通增值，進而在本地超過18萬個交通、餐飲、娛樂、購物場所以手機八達通進行非接觸式流動付款。

Mastercard全球執行副總裁兼大中華區總裁常青表示，是次合作為香港本地企業，特別是中小型企業，帶來更多與入境遊客溝通交流的機會，彰顯出Mastercard在全球範圍內致力於連接買賣雙方的企業使命。目前，亞太地區正重現澎湃機遇，Mastercard非常高興能夠攜手不同規模的公共或私營合作夥伴，共同促進商業發展，提升用戶體驗。

八達通集團行政總裁應天麒表示，隨着全球旅遊業快速恢復至疫情前的繁榮水平，八達通歡迎愈來愈多的遊客重臨香港。此次合作讓Mastercard持卡人可以像香港本地市民一樣使用手機八達通進行購物、用餐和出行，體驗香港無現金支付的便利。

對於訪港遊客來說，他們將可以在所有港鐵路線(包括機場快線、輕鐵和港鐵巴士)上使用手機八達通，並快速通過2,400個港鐵閘機。因此，旅客不需再購買和增值實體卡，甚至毋須解鎖流動裝置便可輕鬆支付。此外，目前中國內地入境遊客還可享受增值回贈優惠：由2024年2月1日至5月31日，中國內地遊客在旅客八達通App綁定Mastercard卡，並首次以人民幣單一增值相當於300港元或以上，即可享30元現金回贈。