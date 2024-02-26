罕有吹冷風！內地今周無新股上市或申購

內媒報道，內地股市龍年首個交易周無新股上市及上會，但本周新股市場又再發生罕見一幕，以2月26日至3月1日計，A股暫無新股可申購、上市及上會；為去年8月中證監提出「階段性收緊IPO節奏」以來，新股市場首次出現上述現象。

根據Wind數據顯示，截至2月25日，A股目前尚未有企業公布掛牌計劃；此外，上周共有兩家企業終止上市計劃，主動撤回IPO材料。

近來市場流傳「IPO要倒查10年」的消息，惟中證監首席風險官、發行司司長嚴伯進日前在新聞發布會上表示，防範打擊財務造假、欺詐發行是一個持續的過程，將大幅提高擬上市企業現場檢查比例，但目前沒有IPO倒查10年的安排。

港股方面，上周只有滬上阿姨1家公司遞交港股上市申請，另有1家企業通過聆訊，為泓基集團(控股)。至於美股，吉利旗下豪華跑車品牌路特斯科技(Lotus Technology Inc.)成功借殼上市，完成與特殊目的併購公司L Catterton Asia Acquisition Corp(LCAA)的業務合併，股票代碼為「LOT」。