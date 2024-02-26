富途下月8及9日辦投資展 匯聚領先金融機構及20位頂級專家

【營業資訊】香港科技券商龍頭富途證券國際(香港)宣布，將於今年3月8至9日於香港會議展覽中心展覽廳5G，舉辦城中首個面向零售投資者的大型展覽，一連兩日發放12場KOL及金融達人的投資講座、逾10,000份禮品、金融展位和遊戲互動區。活動雲集環球領航金融機構及交易所支持，並獲滙豐銀行、摩根大通及瑞銀集團等業務品牌作為合作夥伴，共襄金融界盛事。

近年零售投資者數量持續增長，根據行業數據，零售投資者全球佔比料於2026年達至48.8%，其於線上證券交易的參與亦進一步提升，對於促進金融業發展具舉足輕重的地位。

作為本港最大的零售投資科技券商，富途主辦香港少有面向零售投資者的展覽活動，以「靈活迎變金融科技投資機遇無制限」為題，助力投資者多角度了解2024年的投資主題及機遇，深化多類別投資產品的普及與認知，預計活動將吸引數千人次投資者參與，進一步建構普惠金融。

展覽期間，大會除了舉辦多場投資策略會，由超過20位投資猛人從股市、基金、債券、衍生品、講到個別板塊，深入淺出帶投資者遊覽環球市場，助與會人士交流及掌握投資動向外，兩日活動更大派逾10,000份的精美禮品，包括牛牛周邊禮品、大熱蘋果公司產品、Switch遊戲機、旅行套裝等。

重點額外奬賞環節更為1﹚每天首200位入場參與者，2﹚每場首50位講座環節參與者，3﹚每天2場主講台問答環節中奬者發放震撼禮物。會場內外亦設有多個超過5尺的大型牛牛模型和體感遊戲互動區，供牛牛迷打卡體驗。

富途證券董事總經理謝志堅表示：「作為本港最大的科技券商，再下一城首度舉辦『富途投資展』，旨在為投資社區及行業建立起互動平台，促進投資氣氛與普惠金融，為引領零售投資發展作出貢獻。」