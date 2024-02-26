余偉文：香港在亞洲可持續發展項目發揮橋樑角色

今個星期為香港綠色周，金融管理局總裁余偉文發表《匯思》指，氣候變化是當前全球面對的重大挑戰，而亞太區在應對這項挑戰方面發揮着關鍵的角色。區內經濟及人口迅速增長，導致其在全球總碳排放量的佔比已達一半以上。儘管亞洲不少國家已正在加快採取緩減及適應的工作，但估計在未來30年整體地區需要投放的氣候相關投資金額高達66萬億美元。因此，當務之急是推動亞太區的氣候金融，以促成轉型至低碳經濟的目標。

香港作為亞洲主要的國際金融中心及綠色金融樞紐，要發揮橋樑角色，將國際投資引導至亞洲不同的可持續發展項目，支持區內綠色轉型。在香港安排發行的綠色和可持續債券總額佔亞洲市場超過三分之一。截至2023年9月30日，獲證監會認可的ESG(環境、社會及管治)基金共有200多隻，管理資產總值達1,590億美元。香港是亞洲首個要求相關行業在2025年或以前作出氣候相關披露的地區；亦是首個市場實施由中國內地與歐盟聯合制定的共通綠色分類目錄，旨在促進跨境氣候資本流向。香港亦一直推動綠色金融市場創新及應用新科技，政府在月初第二度發行數碼綠色債券，為全球首批多幣種數碼債券。

儘管有關工作已取得不少進展，但仍需要進一步共同努力，鼓勵更多資金投入區內的可持續發展項目。為此，金管局一直與其他監管機構、多邊組織、金融機構及其他主要持份者合作，推動亞洲可持續金融生態圈的發展。