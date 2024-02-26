港置：僅35.8%市民考慮入市置業　創20季新低

樓價持續向下，市民置業意欲驟減，香港置業於1月底進行置業意向季度調查，收回514份有效問卷，調查顯示僅約35.8%受訪者考慮入市，創20季以來新低。

該行研究部董事王品弟表示，有意入市的受訪者，當中佔約40.7%置業目的為換樓最多，反觀目的為上車跌至約34.8%，按季減少約7.2個百分點，餘下約24.5%的受訪者則計劃投資。

對於樓價走勢，佔約七成受訪者預期未來12個月樓價下跌，其中約26.3%受訪者，估計樓價下跌5至10%，另有約26.1%受訪者，更認為樓價將會下挫一成以上。

美聯中國暨香港置業行政總裁馬泰陽表示，地產代理競爭空前激烈，交投持續萎縮，綜合土地註冊處資料，住宅物業註冊量已連續兩年跌穿5萬宗水平，平均每月地產代理人數高企4萬人以上，已連續兩年平均每月每逾10名代理爭奪一張單。

他指出，現時以難以維持人海戰術，公司亦早於兩、三年前着手重整架構及資源，而疫情期間已流失約15%員工，人手近年維持於1,000人水平，目前有約80間分行，現階段未有削減人手及分行部署，該行將致力持盈保泰，審慎控制營運成本。

而樓市跌勢未止，以現時的經濟情況推斷，即使全面撤辣，樓價亦難有大幅增長，但對穩定市場信心有正面作用。呼籲政府於財政預算案提出利好樓市及經濟的措施，否則樓價加速下跌，負資產急劇惡化，後果不堪設想。

展望今年樓市表現，若政府全面撤辣，市場預料美國於年內減息，樓市有望最快於年中見底。在樂觀的情況下，本港樓價料全年升3至5%，住宅交投冀保持6萬宗以上水平。