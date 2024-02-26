中電︰新能源佔比提高助穩定電價

他稱，港府去年批准的2024至2028年發展計劃裏，本來就預期基本電價保持平穩，暫時預料國際燃料價格的變動也是「輕微」，若維持平穩，燃料費就維持相對平穩。

然而，中電向低碳轉型後，可再生能源及核電的佔比提高，電費受國際燃料價格影響的波動會愈來愈小。

暫無意重推港離岸風電場

港府未有批准兩電在本港水域興建海上風電場，蔣東強表示，中電正升級系統，以便從內地輸入多些低碳電力，預計2025年完成，這已足夠支持港府2035年7.5至10%電力來自可再生能源的目標。中電會密切監察在香港開發風電場的機會，適當時候會討論是否重推海上風電場。

被問到鈾價去年暴漲會否衝擊內地業務今年盈利，蔣稱，內地核電業務去年很穩健，頂多是受大亞灣維修影響發電量，預期之後核電業務市場亦會穩健，鈾的成本在核電成本所佔比例相對低，因此鈾成本改變不會對盈利有很大影響。