安聯投資：中港股市能否持續回暖要視乎內地經濟走勢

安聯投資亞太區股票首席投資總監陳致強指，近期中港股市出現10%的反彈幅度，主因早前市場過度拋售、停止做淡、以及有投資者趁低趁貨所致，但強調這些因素能否能否令股市持續回暖，需要視乎內地的通縮周期是否延續。

內地方面，安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成指兩會舉行在即，但料中央不會出台很大型的刺激措施，但會擴大扶持地方政府的融資力度，貨幣政策則與人行取態睇齊。

他又指雖然中國目前面臨的房地產挑戰與日本在上世紀90年代的經歷有相似之處，但兩者在房地產價格修正的程度、受影響企業的普遍性以及銀行系統的彈性方面存在很大差異，應維持在可控範圍之內，不會對銀行體系構成系統性威脅。

至於人民幣匯價，他表示弱經濟與弱人幣的關連性大，但觀季內地仍然有經常帳盈餘，加上官方取態力求匯價穩定，所以估計人民幣兌每美元會在7.2算至7.3算上落。

另該行預期，聯儲局會於今年7月減息，估計美息見頂下有利亞洲市場股市及固定收益回報，對日本、印尼、印度、台灣及南韓股市有利。

湯繼成分析，印尼央行和印度儲備銀行可能在今年第二季開始放寬政策利率，而菲律賓央行和韓國央行將在今年下半年開始放寬政策利率。

另陳致強稱，日本股市的股本回報率(ROE)近年節節上升，由2010年的4%遞增至現時的10%，估計未來12至18個月會再升至12%，主因回購等因素推動，所以支持了日股的估值。