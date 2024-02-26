道期牛皮 比特幣跌近1% 美將公布新屋銷售
2024年02月26日 16:26
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美匯指數報103.9；港匯見7.8244；離岸人民幣(CNH)報7.2086；美元兌日圓報150.45；歐元處1.0831；英鎊報1.2674。金價報2,035.75美元。油價微跌，布油報80.28美元，紐油處75.96美元。比特幣跌近1%至51,295美元。道指期貨升跌35點。
焦點數據：
23:00 美國1月新屋銷售
23:30 美國2月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數
●港股下跌，恒生指數全日收報16,634點，跌91點或0.5%，主板成交超過835億港元。
-蔡崇信：阿里已重返中國頂級電商軌道，菜鳥等待更好時機上市。
-中電去年多賺6.2倍，第四期中期息1.21元。
-中電︰對澳洲業務引入合作夥伴持開放態度。
-中電︰新能源佔比提高助穩定電價。
-中電︰5年資本開支計劃無礙派息。
-安聯投資：中港股市能否持續回暖要視乎內地經濟走勢。
-傳螞蟻收購瑞信中國業務，出價超城堡證券。
-比亞迪推純電動超跑「仰望U9」，售價達168萬人幣。
●滬深三大指數低收。滬綜指收報2,977點，跌27點或0.93%，結束連升8日走勢。
●內地經濟：
宗慶后女兒宗馥莉接任娃哈哈系公司職務。
管濤：去年FDI減少屬客觀事實，須遏制預期自我強化。
內地連鎖超市「大潤發」多店關閉，行業迎大洗牌。
香港經濟：
●預算案周三出爐，傳提出「月月放煙花」及無人機表演。
●財金官員：香港有條件成為「綠色」超級聯繫人。
●瑞銀：樓市或全面撤辣，惟今年樓價仍挫達10%。
●港置：僅35.8%市民考慮入市置業創20季新低。
●余偉文：香港在亞洲可持續發展項目發揮橋樑角色。
●渣打「南向通」理財產品增至近550款。
●滙豐調查 : 2/3大灣區居民會參與優化版「跨境理財通」。
外地經濟：
●日股可以走幾遠？分析員估下半年上到呢個位...
●過半英國出口商受紅海危機衝擊，籲政府施援手。
企業消息：
●不敵中國貨價廉物美，歐洲最大光電模組商將關閉德工廠。