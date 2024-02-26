財金官員：香港有條件成為「綠色」超級聯繫人

本港財金官員出席活動時表示，正推進與共同綠色分類(common ground taxonomy)的對接，並為實施國際的可持續披露準則制定路線圖，強調香港有非常好的條件成為「綠色」超級聯繫人，匯聚海內外的企業、資金和專業人才，形成完整的資金和產業鏈，讓各地的綠色項目和資金可以得到高效的配對，港府會加快推動國際綠色科技和金融中心的發展。

他指出，香港擁有完整的資金鏈，從風險投資和私募基金到上市平台，能夠滿足初創企業和企業在不同階段的融資需求，而專業服務也能對接內地和國際標準、綠色項目認證等方面發揮重要作用。同時，本港的科研能力備受世界的認可。

他提到，綠色是高質量發展的底色，去年全球有關清潔能源的投資額，估計已達1.7萬億美元，首度超過石油的上游產業，重申香港在全球綠色發展的浪潮中「絕不會缺席」，港府在去年財政預算案提出要把本港建設成為國際綠色科技和綠色金融中心的願景，要成為「領跑者」，把握綠色轉型帶來的龐大商機和新發展空間。

另外，首屆「香港綠色周」周一(26日)開始，連續6天舉辦18場不同的論壇和活動，將會吸引超過5,000位來自幾十個地區的參加者。官員期望，利用這個機會，建立一個跨領域、跨界別的互動平台，促進綠色科技和金融發展之間的交流與合作。