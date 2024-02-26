周樂樂：虛擬資產或將進入「以太坊時間」

在開年第一周虛擬強勁的升浪後。本周虛擬資產的上升動能相對小，比特幣從51,661美元，跌至51,562美元，最高突破53,000美元，跌幅0.59%。但以太坊走勢喜人，ETH自2,881美元，升至2,992美元，最高突破3,030美元，漲幅達8.47%，新的消息面利好推到以太坊盤面攀升。

從技術角度來看，比特幣根據日線圖表顯示，價格目前處於橫盤狀態，而EMA帶開始趨於平穩，而在4小時圖上，EMA帶開始收縮，價格高點持續下降，這可能意味接下來幾天價格可能會出現反轉回調。需要注意的是，在橫盤期間，可能需要等待更多的確認信號才能確定下一步的操作。而ETH目前的價格結構圖形，呈現出一種趨勢完好的態勢。儘管存在一些短期的波動，但上升的整體趨勢仍然保持相對穩定。

聚焦ETF表現，2月24日G比特幣資金流出4,400萬美元，為1月11日比特幣ETF通過後的最低水平，這或將表明灰度賣幣將盡，比特幣的上漲壓力減少。而Grayscale行政總裁表示，透過現貨以太坊ETF是「時間問題，而不是如果的問題」。此類看好以太坊ETF通過的預期，從消息面上推動了近日以太坊價格的上升。

查考以太坊鏈上數據，L2 TVL突破285億美元，7日漲幅12.31%。鎖倉量前五名分別為：Arbitrum One TVL為128.4億美元，7日增幅5.41%； OP Mainnet TVL為75.1億美元，7日增幅12.88%； Manta Pacific TVL為18.3億美元，7日增幅3.97%；Starknet TVL為13.1億美元，7日增幅633.33%； Metis TVL為8.69億美元，7日增幅25.35%。

現在，ETF通道資金可能已經成為比特幣的價格主導因素，而場內資金正在向ETH傾斜。首先，伴隨以太坊坎昆升級各Layer 2的積極動作，以太坊基本面(新增地址、活躍地址、價值捕獲)正在持續走好。再一次，去年以來，越來越多的ETH正在流出中心化交易所，進入Staking、Layer2和借貸平臺迴圈質押。最後，伴隨使用率的上升，以太坊的銷毀規模也加劇。一旦「三個飛輪」(質押、使用和銷毀)共振，ETH或將進入高光時刻。

勝利證券副首席運營官 周樂樂