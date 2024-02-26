調查：過半本地中小企對今年中港經濟中性展望

星展香港最新的中小企業脈搏調查顯示，過半數本地中小企業對2024年香港和中國內地的經濟展望為中性，而「確保穩定現金流和管理成本」成為他們的業務焦點。此外，近六成中小企期望能夠從香港政府獲得更多資金或財政上的支持。

調查顯示，超過一半的本地中小企業對香港（55.6%）和中國內地（50.8%）的經濟前景持中性預測，而他們對中國內地經濟前景（27.3%）的樂觀程度則略高於香港（20.6%）。

近半香港中小企（49.7%）預期在未來12個月內業務收入將有所增長，28.1%的受訪企業預計其業務保持平穩。為支持本地中小企拓展更多元化業務，星展香港致力為客戶提供度身定制的數碼銀行服務，以滿足中小企的業務需求。

財政預算案公布在即，有59.9%受訪者期望其中獲得更多資金或財務支持。商業配對和網絡（31%）以及品牌發展（24.9%）緊隨其後。此外，調查亦顯示有20.1%受訪者希望獲得政府支持進軍至大灣區。

星展香港董事總經理兼中小企業銀行業務主管王美寶表示，近半香港中小企業預期在未來12個月內業務收入將有所增長，反映本地中小企的韌性以及他們對內地以至東盟市場發展的信心。調查亦顯示確保穩定現金流和管理成本是香港中小企業的首要任務。該行提供一整套數碼銀行方案及優惠，幫助中小企提升生產力和降低成本。

星展香港中小企業脈搏調查於2024年1月18日至2月1日期間進行，共訪問DBS BusinessClass平台下374名中小企業代表，旨在探討本地中小企業對前景的取態和未來業務發展的重點。