啟德零售館最快今年下旬落成　商舖出租率近70%

新世界發展旗下K11集團宣布，由其負責租務代理及營運的啟德零售館，最快於2024年下旬落成，以配合園區各主要設施於2025年上半年啟用。該項目提供超過200家店舖，目前商舖出租率已接近70%。

當中3大亮點包括有頂尖運動學院進駐、運動遊樂競技等體驗，加上獲多個潮流運動品牌進駐及由逾70間人氣食肆組成的「美食海灣」，將為本港市民及旅客帶來「運動遊樂」購物休閒體驗。

啟德零售館總樓面面積近70萬方呎，主建築共有3座，每座最多有5層，由700米長的體育大道與園區相連接，啟用後將成為全港最大運動體驗及購物遊樂新地標。項目銳意拓展嶄新「運動遊樂」商業模式，當中三分之一商戶提供與運動及遊樂相關的零售體驗，多個潮流運動品牌將設立運動體驗概念店。

館內設有歷奇王國、遊樂競技場、同時提供全港最高17.5米高的有蓋攀石牆，以及設有 40 條球道的保齡球場供公眾租用。

此外，啟德零售館將帶來佔地32,000方呎的美食海灣，同時，亦有近20,000方呎的美食廣場，引入多間中、日、韓、東南亞及歐美多國美食餐廳。