陳永傑：樓市走向勢必牽動全港經濟

一年一度的財政預算案星期三出爐，社會各界已就其提出多項意見，因印花稅及賣地收入減少，四大會計師樓更預測港府本年度財赤數字為1,100億至1,500億元，超出港府預計的1倍多，這揭示了香港正面臨的嚴峻財政挑戰，並凸顯了一系列問題的源頭––樓市不穩。

樓市轉差，不單單影響地產行業，對本港經濟可謂是牽一髮而動全身。樓價下跌，投資者不敢輕易入市；小業主亦無法套現或需要蝕讓，嚴重破壞市民的消費意欲與投資能力；發展商手上囤積大量單位，不願拍地及起樓，影響政府賣地成績。而地價收入正正就是港府的五項主要收入之一，在2023至24財政年度，政府共推出5個項目，當中只成功售出3幅住宅用地，分別是堅尼地城西寧街和啟德第2A區2及3號地皮，以及大嶼山長沙東涌道地皮，共涉約72億元，與政府原本預測的850億元有頗大落差。根據庫務署的統計資料，2023至24財政年度首9個月的地價收入約150億元，與2022至23財政年度實際地價收入約699.28億元相比，仍相差約78%。

稅收方面，若從整體印花稅收看，收益雖有下跌，但反映投資者入市的從價印花稅自去年10月減辣以來，已連續3個月錄得逾200宗個案，較減辣前每月約85至150宗增約1至2倍；2024年1月更錄得288宗個案，涉及3.2億元稅款，反映出按現時市況，辣招不但阻礙交投，更有礙正常的印花稅收入。

辣招的出現本為遏抑樓市炒賣，政府亦明白辣招早已不合時宜才於去年減辣，但在現時本地利率上升及外圍經濟放緩，以及美國減息預期一再延遲的情況下，買家對後市悲觀，本港樓市恐怕進一步受壓，而樓市好壞可嚴重影響政府庫房收入，若財赤持續，公共財政勢必受影響。因此，政府現時首要任務是吸引海外買家、投資客重投市場，以及刺激本地市場，鼓勵首置，提高交投量，將資金引流，從而做到正常套現，否則樓市只會陷入惡性循環，令香港的經濟從此難再恢復動力。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑