北角城市花園三房1300萬沽　呎價跌穿1.3萬元

港島大型屋苑都要劈價走貨，北角城市花園套三房單位，大幅降價250萬元，成交價1,300萬元，成交呎價跌穿約1.3萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園7座高層B室，實用面積約1,011方呎，套三房設計，望樓景，主人房可眺望海景，叫價1,550萬元，大幅降價250萬元，減價幅度達16%，成交價1,300萬元，呎價約12,859元。

●利嘉閣武秉強稱，小西灣藍灣半島6座低層樓F室，實用面積約492方呎，兩房間隔，新買家為區內分支家庭客，睇樓後即與業主議價洽購，單位原先以790萬元放售，最終累減至700萬元成交，呎價約14,228元。

●美聯蘇玉燕指，鴨脷洲公屋利東邨東安樓高層4室，實用面積約490方呎，近期於未補價第二市場叫價約398萬元，並獲綠表用家鍾情，議價後以388萬元成交，呎價約7,918元。

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九龍區

●美聯黎志榮表示，鑽石山居屋龍蟠苑B座中高層3室，實用面積約426方呎，兩房間隔，叫價568萬元，因應市況逐步減價至528萬元，放盤約6個月後，首置買家為鄰近家人住所方便照應，睇樓3次，自由市場價515萬元購入，呎價約12,089元。

●中原林家傑指，荔枝角美孚新邨6期恆柏道15號中低層B室，實用面積約580方呎，兩房間隔，最新以548萬元易手，呎價約9,448元，原業主於2009年12月以352萬元購入。

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新界區

●利嘉閣梁均耀表示，青衣青怡花園1座中層A室，實用面積約343方呎，兩房間隔，原先開價450萬元，見買家帶票翻睇，終以368萬元易手，呎價約10,729元。

●中原李建華稱，荃灣麗城花園2期3座低層D室，實用面積約668方呎，套三房間隔，叫價675萬元，減價37萬元，以638萬元沽出，實用呎價9551元，新買家為同區上車客，原業主持貨約4年，轉手帳面蝕112萬元，或貶值約15%。

●美聯梁浩文指，屯門卓爾居1座中層B室，實用面積約511方呎，兩房間隔，曾叫價550萬元，零議價下售出，呎價約10,763元，原業主2007年以160萬元購入。

●祥益古文彬稱，屯門居屋兆康苑G座低層6室，實用面積約483方呎，兩房間隔，新買家為外區客，打算覓一單位以作退休居住之用，已補價自由市場以339萬元購入上址，呎價約7,019元。

●中原葉津榮表示，屯門瓏門5座中層B室，實用面積約488方呎，兩房間隔，去年12月開價750萬元放盤，農曆新年前減至700萬元，近日經議價後，再減22萬元，以678萬元沽出，呎價約13,893元。

●美聯王亦倫稱，天水圍嘉湖山莊景湖居13座中層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，區內綠表客較早前留未補價第二市場居屋，見上址附設全屋裝修，議價20萬元，以468萬元購入，呎價約8,571元。

●美聯廖煜榮表示，元朗葡萄園美冬大道單號屋，實用面積約2,178方呎，用家睇樓半年，以1,920萬元購入，呎價約8,815元，原業主於2007年以1,677.5萬元一手購入，帳面賺242.5萬元。

美聯葉偉珠指，元朗采葉庭10座中層D室，實用面積約460方呎，兩房間隔，叫價520萬元，放盤約1個半月，外區客以476.8萬元，呎價約10,365元。

●利嘉閣呂國雄稱，元朗錦綉花園C段8街單號屋，實用面積約962方呎，最終以1,023萬元成交，呎價約10,634元，業主於2012年以約670萬元買入，轉手帳面獲利353萬元，物業升值約52.7%

●中原王勤學指，過去周末元朗錄得9宗二手買賣，按周升約50%，YOHO Town第8座低層F室，實用面積約463方呎，兩房間隔，今年1月開價600萬元，斥資575萬元購入上址自用，呎價約12,419元。

●中原林頌宜表示，元朗翹翠峰3座高層C室，實用面積約1,108方呎，四房雙套房間隔，叫價1,380萬元，減價208.5萬元或約15%，至1,171.5萬元沽出，呎價約10,573元，新買家為換樓客。

●中原李嘉龍指，大埔白石角雲滙1座中層B2室，實用面積約344方呎，一房間隔，開價約500萬元，議價後以498萬元沽出，呎價約14,477元，原業主於2019年以約651萬元購入，持貨約5年帳蝕讓約153萬元，期內貶值約23.5%。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍2月暫錄約45宗二手買賣，按月跌約3成，大圍盛世5座北翼低層A室，實用面積約653方呎，套三房間隔，去年2月開價約1,400萬元，今年2月減至1,200萬元，日前議價後以1,135萬元易手，呎價約17,381元。

●中原伍錦基指，沙田第一城2月暫錄約13宗買賣，貼近上月全月錄約15宗，屋苑21座中層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，開價約450萬元，日前議價後以400萬元易手，呎價約12,232元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山嵐岸7座中層F室，實用面積約701方呎，套三房間隔，日前議價後以925萬元易手，呎價約13,195元，新買家為用家，原業主持貨約5年，帳面蝕讓約75萬元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居錦禧苑C座中層7室，實用面積約645方呎，三房間隔，望園景，單位放盤半年，未補價第二市場叫價460萬，減價45萬元，獲買家415萬元承接，呎價約6,434元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳慧安園1座高層C室，實用面積約411方呎，兩房間隔，本月叫價470萬元，放盤至今僅約兩星期，隨即獲買家以439萬元承接，一口價減31萬元，減幅約6%，呎價10,681元，再創屋苑近年呎價新低。

●中原張朗霆指，將軍澳居屋煜明苑A座高層8室，實用面積約643方呎，三房間隔，望山景，未補價第二市場最初開價450萬元，近日以442萬元沽出，呎價約6,874元。

●中原李俊龍表示，將軍澳維景灣畔16座中層G室，實用面積約799方呎，套三房間隔，另設工人套房，望園景及海景，最初開價1,200萬元，現降價112萬元或約9%，以1,088萬元易手，呎價約13,617元。

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