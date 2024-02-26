新盤市場交投放緩　長沙灣項目3日累錄入票950張

財政預算案公布前夕，新盤市場交投放緩，周一(26日)僅錄零星成交。而正值收票階段的長沙灣新盤，3日內累計接獲逾950張入票。

●長沙灣Belgravia Place第1期3日內收逾950票

●元朗PARK YOHO Napoli 周五賣兩伙

●將軍澳海茵莊園兩房售749萬元

●香港仔港島南岸第1期晉環周五賣1伙複式戶

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(26日)上載最新銷售安排，落實周五(1日)起招標發售第1A座41樓及42樓F室複式戶，實用面積1,867方呎，四房間隔，連500方呎平台及437方呎天台。招標期截至4月30日，期間每日上午10時招標及下午2時截標。

●灣仔EIGHT STAR STREET送健身會籍

●元朗洪水橋滙都I首錄終止交易

●西南九龍維港滙I連錄兩宗終止交易