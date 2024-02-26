新盤市場交投放緩 長沙灣項目3日累錄入票950張
2024年02月26日 22:03
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財政預算案公布前夕，新盤市場交投放緩，周一(26日)僅錄零星成交。而正值收票階段的長沙灣新盤，3日內累計接獲逾950張入票。
●長沙灣Belgravia Place第1期3日內收逾950票
恒基地產(00012)的長沙灣巴域街Belgravia Place第1期，截至周一(26日)晚上約8時，3日之內累計接獲逾950張入票，按目前已推出1張價單148伙計，暫錄超額認購約5.4倍。發展商較早時間透露，有機會日內加推。據悉，收票人士中，九龍主區佔約七成。
●元朗PARK YOHO Napoli 周五賣兩伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli，上載最新銷售安排，將於周五(1日)起以先到先得形式發售兩伙兩房單位，包括第21B座6樓C室，實用面積487方呎，折實價657.45萬元。另一伙為第21B座9樓C室，面積相約，折實價為661.37萬元。買家另可享多項現金回贈。
●將軍澳海茵莊園兩房售749萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周一(26日)以749.2萬元售出1座27樓B8室，實用面積428方呎，兩房連儲物室間隔，成交價749.2萬元，呎價約17,504元。
●香港仔港島南岸第1期晉環周五賣1伙複式戶
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周一(26日)上載最新銷售安排，落實周五(1日)起招標發售第1A座41樓及42樓F室複式戶，實用面積1,867方呎，四房間隔，連500方呎平台及437方呎天台。招標期截至4月30日，期間每日上午10時招標及下午2時截標。
●灣仔EIGHT STAR STREET送健身會籍
太古地產(01972)灣仔EIGHT STAR STREET，周一(26日)修訂價單，增設「港島香格里拉水療健身俱樂部會籍優惠」，購入指定單位的買家，可獲贈兩個「蘊YUN WELLNESS康體會籍」，會籍為期12個月，價值約19.6萬元。
●元朗洪水橋滙都I首錄終止交易
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，新近錄得首宗取消交易，涉及的單位為第1座7樓B08室，實用面積329方呎，一房間隔，原本在本月18日以464.86萬元售出，呎價約14,129元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。撇除上述個案後，項目月內累售10伙，套現約4,313.19萬元。
●西南九龍維港滙I連錄兩宗終止交易
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，新近錄得兩宗終止交易個案，涉及的單位包括第2座10樓C室，實用面積784方呎，三房連多功能房間隔，原本在2021年3月以2,174.42萬元售出，當年呎價約27,735元。另一伙為第2座7樓C室，面積及開則相約，原在2021年7月以2,146.61萬元沽出，惟兩宗交易已於上周五(23日)終止。