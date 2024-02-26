日本「貓經濟」價值達1300億元　仲高過全個太古城...

外媒報道，早年受制新冠疫情，許多人宅在家，令唔少人開始飼養寵物。數據顯示，近來愈來愈多日本人飼養貓，料當地今年將創出近2.5萬億日圓(1,302.78億港元)的經濟效益。早前有代理引述數據指出，香港龍頭屋苑鰂魚涌太古城總市值約1,290.9億元，較高位縮水逾32%。

日媒報道，日本「貓咪經濟學」正在擴大，即由貓創造出來的經濟效益。客觀來看，養貓的花費比養狗便宜，亦不需要每日帶寵物出門散步，加上不用如犬隻需要接種癲狗症等疫苗，飼養門檻相對低。

據矢野經濟研究所指，2017年，日本寵物相關產業規模約15,193億日圓(791.73億港元)，料至2024年會增加至18,370億日圓(957.28億港元)。惟因受2022年初新冠大流行，令日本貓咪經濟攀升，日本經濟效益專家宮本勝浩估料，今年貓咪所創造的經濟價值，或上望24,941億日圓。

此外，由日本百貨公司亦能看出民眾對貓的喜愛，當中大丸百貨東京店今年1月下旬推出名為「大丸貓咪祭」的賣場，銷售以貓為靈感的商品。受訪的大丸百貨公關指出，不止對對養貓人士有吸引力，與貓相關的設計也愈來愈受歡迎。