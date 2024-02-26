美股靠穩　道指升60點

美股周一早段靠穩，道指升60點，報39,191點；標指升6點，報5,095點；納指升20點，報16,017點。恒指夜期報16,712點，升78點，高水77點。

雖然大多數經濟學家都預期美國經濟會在去年強勁增長之後轉弱，但近期依舊強頑的就業市場數據，加上消費、政府開支的高企，使得經濟衰退已成為不太可能發生的情景。EconForecaster LLC首席經濟學家James Smith表示，美國的經濟仍是全世界羨慕的對象，實質經濟與就業職位增長仍然高勁，而通脹正穩步回落。

不過，新加坡銀行首席投資策略師李依萊表示，高利率的滯後效應預計將繼續拖累美國的經濟增長，隨着財政政策的刺激力度減弱，勞動力市場和消費者信心將進一步下滑。在這種情況下，今年中可能出現持續兩個季度的輕度經濟衰退，核心通脹率可能下降至3%以下。

他認為，聯儲局上半年可能按兵不動，待到年中時再重新審視其量化緊縮政策並開始減息。到今年底，聯邦基金利率上限有可能從目前的5.5厘下降至4.7厘，10年期美國國債孳息率或回落至3.25厘，這也將導致美元走弱。

聯儲局和各大央行預計在今年內普遍放寬貨幣政策，預期將引發資產價格再通脹。在此情景下，存續期將在推動固定收益表現方面發揮關鍵作用，成熟市場投資級別債券和美國國債可能成為利率下降的主要受益者。金融環境的放寬以及利率下降也將支撐股市，尤其是起始估值和基本面具吸引力的市場(例如日本)以及優質增長板塊和防禦性價值板塊，包括科技、健康護理、必需消費品和公用事業。

企業消息方面，電訊公司美國電話電報(AT&T)此前發生大型網絡中斷事件，行政總裁John Stankey表示，將會為受影客戶提供賠償，包括對個人客戶提供5美元的消費額度補貼。AT&T股價周一早段曾跌0.26%。

歐洲大型車廠Stellantis宣布，與汽車租賃公司Ayvens達成一項價值數十億歐元的協議，未來三年將為後者提供多達50萬輛汽車。