東方日報B1：理財通2.0掀銀行搶客戰

粵港澳大灣區「跨境理財通2.0」的優化措施周一(26日)正式生效，不少銀行已做足準備迎接「北水」。銀行界普遍對於財富管理業務增長感樂觀，作為最早參與業務試點銀行之一的滙豐過去兩個月進行調查，發現約三分之二的受訪大灣區居民表示放寬投資者准入門檻、擴大產品選擇及提高個人投資額度等新措施，將吸引他們參與「跨境理財通」或對該計劃增加投資，而且受訪者平均傾向計劃投資約71萬元人民幣(下同)。

隨着「跨境理財通2.0」個人投資額度上限由100萬元增加至300萬元，滙豐向逾2,000名大灣區居民進行的調查顯示，24%的現有投資者或有興趣投資的受訪者有意於未來12個月透過該計劃投資至少100萬元。受訪者平均傾向計劃投資約71萬元，預期投資年度回報率為7.7%。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，受訪者認為「跨境理財通」除了提供更多市場機遇、擴闊投資渠道及協助多元化投資外，能提供財富規劃及諮詢服務亦是推動他們參與計劃的重要因素。81%的南向受訪者表示需要銀行財務顧問提供跨境投資諮詢援助，調查亦顯示，能源、科技、天然資源、生物科技和金融是最受投資者青睞的行業。

根據中國人民銀行廣東省分行最新數據，截至今年1月底，粵港澳大灣區參與「跨境理財通」業務的個人投資者7.1萬人，其中涉及港澳個人投資者有4.6萬人，內地個人投資者2.5萬人；跨境理財匯劃金額138億元，其中「南向通」130.13億元，「北向通」7.87億元。

不少銀行已自周一開始為大灣區來港投資的「南向通」客戶提供升級版服務，滙豐及內地合作夥伴銀行合共提供的理財產品數量增至逾400項，包括超過100個投資國際及亞洲市場的基金，協助南向投資者達致投資組合多元化及國際化。

渣打香港則指，「南向通」的理財產品增加至近550款，涵蓋中高風險及主要投資大中華區股票市場的基金和低至中風險的債券，「北向通」則增加人民幣存款產品及逾40項風險等級為「R4」的公開募集證券投資基金。

至於中銀香港除了把「南向通」產品數量增加至近300隻，並且提升銷售及服務配套，包括設有9個跨境理財服務中心，特設專業的跨境專隊提供開戶、線上及電話客戶經理服務。

銀行亦出招吸客，工銀亞洲在推廣期內為該行「南向通」客戶提供定存優惠，其中一個月期美元定存利率高達10厘。中銀香港向「南向通」新客提供現金獎賞或抽獎，東亞銀行則提供主題樂園門票等開戶獎賞。星展推出基金認購費豁免、不同貨幣的優惠定期存款利率，和戶口服務費豁免優惠等。