林嘉麒：想外資回流宜對股東友好

恒指從農曆新年假期後一直上升，由失守所有移動平均線，用了8個交易日就收復了10天線、20天線及50天線。儘管上周五挑戰100天線失敗，阻力亦明顯，惟技術走勢未算差，保力加通道仍在拉升中。

的確，內地連串好消息推高股市後，投資者需要時間消化進一步評估，加上本周三是期指結算日，恒指2月大升逾兩千點，好友短期獲利意欲高。好友會否再發力，恒指又能否再度上試100天線水平？還看3月前內地兩會的氣氛。

國際投資者過去對港股相當重要，其參與度亦是股市寒暑表的重要指標。從近年港股成交量來看，他們的熱情確實稍為遜色，相反日本股市卻走出迷失的幾十年，日經平均指數相隔三十多年再創新高。

日5大商社政策勝美國

日本企業收益穩定增長，海外投資者對其企業治理改善在內的改革給予好評，加上日本銀行大規模貨幣寬鬆和日圓貶值趨勢，也是推動日股持續上升的原因。再者，在股神巴菲特減持中資股的同時，卻加持日股，其投資旗艦巴郡早已參股5大日本公司，包括伊藤忠商事、丸紅株式會社、三菱商事、三井物產和住友商事。

巴菲特在致股東信中表達了他的看法，作為投資者也想知道，為何股神押注日股，卻對A股港股表現冷淡。首先，巴菲特在信中透露，巴郡將繼續持有這5家大型日本公司的長期權益，認為每家公司的經營方式都高度多樣化，與巴郡自身的經營方式有些類似。他並強調，在某些重要方面，這5大商社都遵循股東友好政策，而這些政策更遠優於美國的慣例。

此外，自巴郡開始在日本進行收購以來，這5家公司都以具有吸引力的價格減少了流通股的數量。其中，提到遵循股東友好政策是指以股東利益作為首要考慮，而公司減少流通量，亦是對股東的重大利好，因為基本面好的公司在低流通量下，市場參與者要更好價格才可買到心頭好，加上股神效應，這些公司更加是水漲船高，憧憬獲得更高溢價。

國企須考核 勢增派息

不過，香港上市公司能夠做到此水平並不難，問題是屬於大市值公司還是中小型。而內地早前提出要投資者有獲得感，及提出央企國企高管考核績效指標，加大股息率等，也是吸引投資者回來的重要關鍵動作，估計國有企業能做到「遵循股東友好政策」應該也不難。

另外，股神提及買股的匯率問題，指「我們無法預測主要貨幣的市場價格。我們也不相信我們能僱到有這種能力的人」，但股神未因此而對投資日本卻步。

同時，日圓貶值為巴郡帶來19億美元的年終收益。由此可見，「人民幣貶值令資金流走」的論調不應該成立，只要A股、港股有能力做到以股東的利益作為最大前提，也可以期望資金再回來。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)